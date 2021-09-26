Гороскоп на 27 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми станемо розумнішими, добрішими і чуйними

Гороскоп на 27 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми станемо розумнішими, добрішими і чуйними

Позитивно заряджена енергія дня цілюще вплине на наші розумові та духовні — і душевні — здібності.

Ми станемо не тільки розумнішими, але і добрішими і більш чуйними, що значно полегшить спілкування з оточенням. Ми охоче будемо йти назустріч іншим людям, допомагаючи їм морально і матеріально, і дивитися на світ з оптимістичної точки зору.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 вересня для Овнів

Навіть якщо ви отримали дві вищі освіти і маєте не тільки дипломи. які підтверджують цей факт, а й відповідні знання, скористайтеся можливістю навчитися чогось нового.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 вересня для Тельців

Якщо хтось із друзів або близьких звернеться до вас за допомогою, насмагайтеся не відмовляти — вам це, швидше за все, нічого не буде варте, а для людини виявиться важливою підтримкою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 вересня для Близнят

Перш ніж взятися за масштабний проєкт, доведіть до ладу вже розпочаті й незавершені справи, згодом у вас не буде на них часу, що навряд чи сподобається безпосередньому начальству.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 вересня для Раків

Якщо вам знадобиться допомога, її надасть людина, від якої ви найменше цього очікуєте, — сприйміть її участь як належне, але, тим не менш, не забудьте щиро і від душі подякувати.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 вересня для Левів

У цей — як, втім, і в будь-який інший — день потрібно якомога менше говорити і якомога більше слухати: тим, хто зосередиться на словах інших людей, вдасться проникнути в їхні таємні помисли і задуми.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 вересня для Дів

Сьогодні вам не вдасться нікого обдурити — не варто і намагатися: ваша хитрість буде шита білими нитками, тому навколишні зможуть дуже швидко вас розкусити і зробити відповідні висновки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 вересня для Терезів

Будьте уважні до будь-якої інформації, яка надійде до вас в цей час, — серед пліток і пересудів, які можна пропустити повз вуха, трапляться важливі саме для вас факти.

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Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 вересня для Скорпіонів

Протягом дня вам доведеться займатися не стільки рішенням своїх питань, скільки проблемами інших людей — в цьому сенсі ви несподівано для себе опинитеся справжнім профі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 вересня для Стрільців

Дізнавшись таємницю іншої людини, розказану їй в пориві відвертості, намагайтеся одразу забути про неї, щоб навіть часом не проговоритися — наслідки можуть виявитися неприємними для всіх.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 вересня для Козерогів

Цього дня знайти відповідь на запитання, що цікавлять вас, не складе особливих труднощів: так, співрозмовники стануть заводити розмову на цікаву для вас тему, а сайти, які ви відкриваєте, — містити потрібний контент.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 вересня для Водоліїв

Цього дня ви легко зможете зрозуміти, коли оточення говорить вам правду, а коли — бреше: в останньому випадку людину обов'язково що-небудь видасть — наприклад, верткі очі або нездоровий рум'янець.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 вересня для Риб

Якщо вам є що приховувати, намагайтеся обмежити спілкування з зацікавленими в цьому секреті людьми: за допомогою навідних запитань у вас можуть вивідати правду.

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