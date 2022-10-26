Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо зберігати рівновагу

День, протягом якого – за жодних умов – не можна виявляти агресію та вплутуватися в конфлікти.

Вона може бути небезпечною для всіх – як для тих, від кого вона виходить, так і для тих, проти кого вона спрямована. Необхідно максимально стримувати свої негативні емоції, а це можна зробити, якщо вести спокійний спосіб життя і зберігати моральну рівновагу. Виплеснути енергію, що накопичилася, можна, займаючись спортом, який, до того ж, дасть заряд бадьорості на кілька днів наперед.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 жовтня для Овнів

Сьогодні – та й завжди – не варто сперечатися з людьми, з якими ви перебуваєте на різних інтелектуальних та освітніх рівнях: ви розмовляєте різними мовами, тож нічого одне одному не доведете.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 жовтня для Тельців

Не полишайте спрямованих на реалізацію вашої ідеї зусиль, навіть якщо здаватиметься, що робота над нею зовсім не просувається: насправді залишилося зробити один – серйозний – ривок, і все буде завершено.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 жовтня для Близнят

Якщо друзі запропонують вам провести час разом, не відмовляйтеся: розмова за чашкою кави принесе вам не лише приємні емоції, а й користь – ви можете дізнатися дуже важливу інформацію професійного характеру.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 жовтня для Раків

Не варто підписувати договори та укладати угоди, розраховані на тривалу перспективу: їхні обставини за деякий час можуть змінитися, і прибуток несподівано перетвориться на збитки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 жовтня для Левів

В салоні краси можна робити будь-які процедури, за винятком стрижки – на думку астрологів, вона не лише буде невдалою і негативно позначиться на зовнішності, але й зробить вас об'єктом лихослів'я.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 жовтня для Дів

Чим би ви не займалися цього дня, не поспішайте: метушня не допоможе досягти поставленої мети – навпаки, створюватиме перешкоди, які заважатимуть плідній роботі.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 жовтня для Терезів

Не варто відступати від плану дій, що був намічений напередодні: вибившись із графіка, ви можете втрапити в цейтнот і не зробите всього, що від вас сьогодні потрібно, чим викличете невдоволення начальства.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 жовтня для Скорпіонів

Тим, хто давно думає про початок власної справи, можна робити перші кроки на цьому шляху: найголовніше – визначитися з концепцією та скласти грамотний бізнес-план.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 жовтня для Стрільців

День створить сприятливі умови для підтягування професійних «хвостів»: необхідно скласти перелік прогалин останнього часу та планомірно й методично довести їх до пуття.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 жовтня для Козорогів

Поява старого знайомого, з яким ви давно не спілкувалися, станеться невипадково: ця людина відкриє вам таємницю, яка не дає вам спокою тривалий час – практично від часу з розставання з нею.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 жовтня для Водоліїв

Звертайте увагу на знаки, які цього дня надсилатиме вам доля: чиїсь слова, які можуть здатися вам випадковими, пролунають, як відповідь на запитання, яке ви марно ставите собі останнім часом.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 жовтня для Риб

Вирішуючи важливі завдання – як у професії, так і в особистому житті – прислухайтеся до внутрішнього голосу, який не просто говоритиме, а кричатиме про те, як треба вчинити.

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