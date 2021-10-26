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Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли всім відкриється життєва мудрість

Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли всім відкриється життєва мудрість

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День посилення розумових здібностей, коли життєва мудрість відкриється навіть найбільш обмеженим людям.

Варто скористатися можливостями, що відкрилися, щоб зробити роботу, що вимагає неабияких інтелектуальних зусиль — іншого настільки ж вдалого часу доведеться очікувати досить довго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 жовтня для Овнів

День, коли рішення професійних питань варто відсунути вбік, віддавши перевагу над ними питанням побутовим — подальше нехтування ними може призвести до колапсу в окремо взятому будинку або квартирі.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 жовтня для Тельців

Не варто ухвалювати важливі рішення — як професійні, так і життєві, зате можна ретельно — до найдрібніших деталей — їх продумати, щоб згодом не помилитися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 жовтня для Близнят

Вам краще не братися за важливі і відповідальні справи — притаманна вам в цей час неуважність може призвести до прикрих помилок, які, швидше за все, вже не вдасться виправити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 жовтня для Раків

Ви отримаєте прекрасний шанс спробувати свої сили в педагогіці, передавши знання і досвід тим, хто тільки починає свій шлях у професії, — обов'язково ним скористайтеся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 жовтня для Левів

Будьте максимально уважні до інформації, яка надійде до вас в цей час: серед абсолютно непотрібних знань можуть виявитися дуже важливі для вас факти, які допоможуть вирішити важливе питання.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 жовтня для Дів

Не дуже вдалий час для вирішення глобальних завдань — зараз краще зайнятися дрібними і, можливо, не найкращими справами, які, тим не менш, обов'язково потрібно зробити на відмінно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 жовтня для Терезів

Особливо уважно необхідно поставитися до нових знань, які отримаєте в цей час, вони не опиняться марною теорією — дуже скоро ви знайдете їм практичне застосування.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 жовтня для Скорпіонів

Ваше завдання — надати допомогу людині, яка до вас за нею звернеться. До того ж вона необов'язково повинна бути матеріальною, добре слово і своєчасна порада діють не менш сприятливо.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 жовтня для Стрільців

Хороший день для того, щоб будувати плани — навіть найбільш нереальні і фантастичні: можливо, зараз в це важко повірити, але найближчим часом вони обов'язково збудуться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 жовтня для Козорогів

Щоб уникнути незначних, але прикрих травм слід дотримуватися обережності не тільки за кермом, але і в тренажерному залі — можливо, варто взагалі відмовитися від його відвідин.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 жовтня для Водоліїв

Не варто займатися самообманом і видавати бажане за дійсне: тільки глянувши правді в очі, ви зможете визначити, як відповісти на нав'язле в зубах питання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 жовтня для Риб

Не слухайте тих, хто буде говорити вам компліменти. Зрозуміло, ви їх гідні, але в цьому разі люди, швидше за все, таким непорядним способом будуть намагатися маніпулювати вами — не дозволяйте їм цього.

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