Гороскоп на 28-29 липня для всіх знаків зодіаку: дні, коли життя може кардинально змінитись

23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, кардинально змінює життя людини в різних її сферах.

У такий час можна і потрібно ставити перед собою важливу – передусім професійну – мету та починати рух до них: успіху вдасться досягти в обов'язковому порядку. Головне – не сумніватися у своїх силах та правильності обраного шляху, оскільки невпевненість позбавить необхідних для рішучих дій сил та змусить пригальмувати, а, як наслідок, зазнати поразки.

Овен

Дні, коли ваша фірмова впертість не тільки не зашкодить, а й допоможе вам: бажано проявити її як у роботі, так і в особистому житті – не можна поступатися у важко завойованих позиціях – їх необхідно відстоювати.

Телець

До подій цих днів і людей, які будуть поруч, необхідно поставитися з гумором та іронією: сприймаючи все серйозно, ви ризикуєте затьмарити цей час поганим настроєм.

Близнята

Перш ніж діяти, визначтеся з розумінням того, чого ви хочете досягти в результаті: для представників вашого знака таке завдання — непросте, але зірки дають вам для його вирішення два дні — має вистачити.

Рак

Навіть якщо вам здасться, що справа якою ви займаєтеся, загальмує, в жодному разі не впадайте в паніку і кидайте почате на пів дорозі — згодом ви обов'язково пошкодуєте про поспішне рішення.

Лев

За серйозні і – що особливо важливо – амбітні проєкти охоче беріться і в будь-який інший час, але цими днями умови для такої роботи особливо сприятливі – скористайтеся їх наявністю.

Діва

До будь-яких обставин цих днів необхідно поставитися з максимальною увагою: вони можуть здатися незначними, але насправді відіграють важливу роль у вашому житті, тому не варто їх ігнорувати.

Терези

Обстоюючи свою думку, пам'ятайте про властиві вам такт і дипломатичність – не дозволяйте собі підвищувати тон або, тим більше, вживати образливі слова: і свою правоту не доведете, і з людиною посваритеся.

Скорпіон

На вас цими днями зірки покладають важливу місію – захист людей, щодо яких було допущено несправедливість: побачивши, що когось даремно образили, намагайтеся підтримати його – це цілком у ваших силах.

Стрілець

Не варто шкодувати часу на друзів і близьких: треба віддати їм належне – вони не так часто вимагають вашої уваги, тому в ці дні, коли вони особливо потребуватимуть, не відмовте їм у такій дрібниці.

Козоріг

Тим представникам вашого знака, які давно збиралися поговорити з близькою людиною про щось важливе, але через щільний робочий графік не знаходили для цього часу, цими днями необхідно його знайти.

Водолій

Не варто витрачати свій час на плітки, чутки і, тим більше, інтриги — заняття ці, як відомо, неплідні, тому ні до чого доброго не приведуть, зате залишать відчуття жалю через помилку.

Риби

Вам дуже важливо в цей час бути чесними – до того ж, не так з іншими, як із собою: самоошуканство не дасть вам можливості побачити реальний стан справ, а, отже, ви легко зможете зробити образливу помилку.

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