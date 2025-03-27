Гороскоп на 28 березня для всіх знаків Зодіаку / © Getty Images

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Можна займатися розсадою, наводити лад на дачній ділянці, працювати в саду та городі, готуючи його до садіння овочів, і навіть ремонтом та будівництвом заміського будинку чи дачі – весняний сезон цьому сприяє. Така робота стане своєрідною медитацією, яка заспокоїть та поверне оптимістичний погляд на світ. Також можна займатися нерухомістю, але успішною виявиться тільки її купівля — продаж, на думку зірок, навряд чи буде вдалим.

Овен

Отримані сьогодні гроші – можливо, несподівані, але цілком заслужені – необхідно витрачати з максимальною обережністю, обираючи для придбання лише справді потрібні – і практичні – речі.

Телець

Від недобрих побажань на адресу інших людей, навіть якщо вони на це заслуговують, необхідно відмовитися як на словах, так і в думках — зло обов'язково повернеться бумерангом, до того ж, у найбільш невідповідний момент.

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Близнята

На робочому місці завжди – а сьогодні особливо – треба займатися своїми безпосередніми обов'язками, а ось плітки, лихослів'я та інтриги – категоричне табу: керівництву це категорично не сподобається.

Рак

Не варто переживати через ймовірні в цей день неприємності – як професійні, так і особисті: з часом саме вони стануть причиною позитивних змін, так що вчитеся дивитися на життя філософськи.

Лев

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій — від дрібних і незначних до великих і серйозних: усі вони, будучи досконалими вчасно, підуть вам фінансовий успіх — як сьогодні, так і в майбутньому.

Діва

Не варто спілкуватися з людьми – неважливо, близькими чи малознайомими – на підвищених тонах: наслідки такої поведінки таких розмов можуть бути неприємними та непередбачуваними – їх не можна передбачити.

Терези

Жодне – навіть таке, яке здається незначним, – рішення цього дня не можна приймати спонтанно, над кожним із них – щоб уникнути неприємних наслідків – необхідно добре подумати, зваживши всі «за» та «проти».

Скорпіон

Результативний день, протягом якого вдасться зробити таку кількість – як професійних, так і домашніх – на які раніше пішов би щонайменше тиждень: скористайтеся періодом рідкісної працездатності.

Стрілець

Найкращий спосіб зняти напруженість та покращити настрій – незважаючи на будній день, зустрітися з друзями: ви самі здивуєтеся тому, як швидко депресивний стан зміниться оптимістичним настроєм.

Козоріг

Цього дня можна здійснювати лише детально продумані та скрупульозно підготовлені угоди, інакше замість очікуваного прибутку можна буде отримати неприємні збитки, які похитнуть добробут.

Водолій

З поганим настроєм легко можна буде боротися, перемикаючись з одного виду діяльності на інший: наприклад, від вирішення робочих питань потрібно переходити до домашніх справ, а від них до свого хобі.

Риби

За найменшої нагоди зірки радять вам вирушати за місто — до лісу або на річку: свіже — весняне — повітря сприятливим чином позначиться не тільки на самопочутті, але і на бадьорості духу.

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