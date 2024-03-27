Гороскоп на 28 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо не потрапити під чужий вплив

День, коли дуже важливо не потрапити під чужий вплив: піддавшись йому, можна зробити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати.

На цей час небажано призначати зустрічі – особливо з коханими людьми та близькими друзями: будь-яка дрібниця може стати причиною серйозного конфлікту, чого щодо близьких допустити ніяк не можна. В такий час зазвичай активізуються шахраї, тому до будь-яких "привабливих", але сумнівних пропозицій потрібно ставитися з великою обережністю.

Овен

Сьогодні представникам вашого знака потрібно пам'ятати про те, що "слово – срібло, а мовчання – золото": якомога менше говоріть і якомога більше слухайте – дізнаєтеся багато цікавого.

Телець

Конфлікти можуть виникати буквально на порожньому місці, намагайтеся стриматися і не наговорити зайвого людям навколо; особливо обережними потрібно бути щодо колег – вам з ними ще працювати.

Близнята

Чужу агресію необхідно нівелювати – найкраще для цієї мети підійде почуття гумору або повна байдужість: як у першому, так і в другому разі ви виб'єте ґрунт з-під ніг недоброзичливця.

Рак

Провівши день вдома, ви не лише убезпечите себе від неприємних сюрпризів, які можливі за його межами, але й отримате масу приємних емоцій, з якими у вас зазвичай пов'язані господарські клопоти.

Лев

На робочому місці, навіть якщо воно у вас не в офісі, а вдома, необхідно займатися лише вирішенням важливих і невідкладних завдань, решту відкладіть на інший час – хоча б на завтра.

Діва

День, незважаючи на його будній статус, бажано присвятити генеральному прибиранню у вас вдома: звісно, там і так панують чистота й порядок, але чому б не навести лоск – як відомо, він зайвим не буває.

Терези

Ваш настрій цього дня буде не найкращим, здійснюючи коливальний рух від розпачу до ейфорії та назад: від емоційних "гойдалок" відволіче виконання якогось – робочого чи побутового – завдання.

Скорпіон

Не варто братися за роботу, до якої не лежить душа: успіху в ній однаково досягти не вдасться, лише час згаєте, краще витратити його на якесь приємне заняття – наприклад, згадати про давно забуте хобі.

Стрілець

Сьогодні – втім, як і завжди – в роботі не буде дрібниць: будь-яка – навіть незначна – деталь, якщо її проігнорувати, може зіпсувати все, що зроблено раніше, тож важливо бути уважними.

Козоріг

Не поспішайте засуджувати когось із друзів чи знайомих, чий вчинок здається вам поганим: можливо, ви не в знаєте всіх супутніх обставин, та й самі, на жаль, далеко не безгрішні.

Водолій

День сприятливий для позбавлення від того, що давно не тішить: йдеться як про речі, які давно і без користі висять у шафі, так і про стосунки з людьми, які давно втратили для вас значущість.

Риби

Як би на вас не тиснули, змушуючи взяти на себе зобов'язання, виконання якого буде пов'язане з серйозними труднощами, відмовтеся від нього, оскільки завдання виявиться для вас непосильним.

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