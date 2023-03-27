Гороскоп на 28 березня для всіх знаків зодіаку: день переходу від старого до нового

День, коли можна відкривати нову сторінку свого життя, навіть якщо цьому часу передували складні життєві обставини.

Перехід від старого до нового відбувається не лише на подієвому та уявному, але й на клітинному рівні – відродженню людини сприяє енергія нинішньої місячної доби. Можна планувати на цей час початок роботи над улюбленими професійними та господарськими проєктами, навіть якщо вони здаються дуже складними – практично непідйомними: для роботи над ними складуться максимально сприятливі обставини. День вдалий і для приємних змін в особистому житті – треба бути готовими до них.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 березня для Овнів

Будьте уважні до своїх снів: людина, яку ви в них побачите – причому як знайома, так і незнайома – найімовірніше, є другою половинкою для тих представників знака, які її ще не мають.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 березня для Тельців

Намагайтеся налагодити стосунки з людиною, яку ви – навмисно чи мимоволі – образили: сьогоднішній день ідеально підходить для того, щоб визнати помилку й перепросити – вам пробачать.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 березня для Близнят

Протягом дня буде багато моментів, які відволікатимуть вас від основної діяльності, тому щоб усе встигнути, необхідно заздалегідь скласти докладний план і намагатися дотримуватися його.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 березня для Раків

Допомогу у вирішенні професійних питань може надати старий знайомий, який за той час, що ви з ним не спілкувалися, обійняв вагому посаду – сміливо просіть його про сприяння.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 березня для Левів

Згадайте про друзів, з якими давно не спілкувалися, і не вважайте це складним – напишіть або зателефонуйте їм: цілком можливо, вони мають новини, які обов'язково вас порадують.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 березня для Дів

Подумайте про те, чому на нинішньому життєвому чи професійному етапі ви застрягли і не можете рухатися далі: усвідомивши, в чому причина зволікання, ви зможете легко все виправити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 березня для Терезів

Цілком можливо, що останнім часом ви зупинилися в розвитку лише тому, що боїтеся ризикувати і прагнете зберегти стабільність: згадайте, що не можна доплисти до інших країн, не відпливши від берега.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 березня для Скорпіонів

Не звинувачуйте у своїх проблемах людей зі свого оточення і обставини, що склалися не так, як вам би того хотілося, – найімовірніше, причини – всередині вас, а отже, лише ви самі зможете їх вирішити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 березня для Стрільців

Позбутися негативу, який заважає вам, умовно кажучи, дихати на повні груди, можна буде, поставивши перед собою якусь приємну для вас мету: просуваючись до неї, ви поступово забудете про погане.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 березня для Козорогів

Якщо ви відчуваєте, що робота не приносить очікуваних результатів, спробуйте змінити рід діяльності – не варто вперто битися головою об умовну стіну, якщо поряд відчинені нові "двері".

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 березня для Водоліїв

Енергії дня сприятливі для професійних і життєвих змін, тому навіть якщо ви їх загалом не потребуєте, змініть хоча б що небудь – наприклад, пересуньте меблі у квартирі.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 березня для Риб

Велика ймовірність приємних подій в особистому житті, про які ще вчора ви могли лише мріяти: за ними будуть зміни, можливо, навіть занадто сміливі, є сенс до них підготуватися.

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