Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли дадуться взнаки негативні риси вашої вдачі

Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли дадуться взнаки негативні риси вашої вдачі

Один із найскладніших днів місячного циклу, протягом якого людям часто доводитиметься балансувати на межі добра і зла.

Негативні риси вдачі, про які людина, цілком можливо, і не підозрювала, дадуться взнаки і схилятимуть її до не дуже гарних і шляхетних вчинків. Протистояти їм у цей час складно, але можна і потрібно, інакше згодом доведеться соромитися зробленого та сказаного. Велика ймовірність і фізичного нездужання – слабкості та головного болю, тому не варто надто навантажувати себе роботою – краще більше відпочивати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 червня для Овнів

За першої ж нагоди зірки рекомендують вирушати за місто – ближче до природи і якомога далі від смогу та суєти: так вам вдасться відволіктися від похмурих думок і утримати себе від негативних помислів і вчинків.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 червня для Тельців

Відчувши слабкість, не намагайтеся подолати її штучним шляхом – наприклад, за допомогою кінської дози кави: ефект буде нетривалим, а реакція організму – болісною.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 червня для Близнят

Якщо хтось захоче поділитися з вами плітками під виглядом останніх новин, відмовтеся від їхнього обговорення: не варто брати на себе негатив, який ви отримаєте внаслідок цього.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 червня для Раків

Небажано розпочинати нові та серйозні проєкти: на них доведеться витратити багато сил, яких ви зараз не маєте, тож їх навряд чи вдасться довести до переможного кінця.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 червня для Левів

Не варто ні з ким сваритися, навіть якщо вам здасться, що для цього існують поважні причини: конфлікт може виявитися значно серйознішим, ніж видаватиметься напочатку.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 червня для Дів

Представникам вашого знаку сьогодні необхідно дотримуватись максимальної обережності: не спілкуйтеся з незнайомими людьми, особливо якщо вони робитимуть вам дивні – і двозначні – пропозиції.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 червня для Терезів

Цього дня головний ваш ворог у професійній діяльності – порожні розмови: вони заберуть у вас не лише сили, а й час – не встигнете озирнутися, як з'ясується, що робочий день уже минув.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 червня для Скорпіонів

Внутрішній негатив, який накопичився до цього дня, може прориватися назовні у вигляді роздратування і навіть агресії: якщо стримати емоції не вийде, спробуйте спрямувати їх у мирне русло – наприклад, на роботу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 червня для Стрільців

День несприятливий для фінансових операцій будь-якого ступеня складності: навіть щоденні покупки сьогодні потрібно робити з обережністю, інакше доведеться пошкодувати про викинуті на вітер гроші.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 червня для Козорогів

Зі своїми колегами намагайтеся спілкуватися виключно на професійні теми – будь-які інші розмови можуть стати причиною серйозного конфлікту, який вам зовсім ні до чого.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 червня для Водоліїв

Моральне напруження може призвести до фізичного нездужання, яке зробить вас тимчасово непрацездатними, тому використовуйте будь-яку можливість, аби відпочити й розслабитися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 червня для Риб

День несприятливий для будь-яких переговорів – як ділових, так і особистих: вам навряд чи вдасться досягти взаєморозуміння, ви зробите лише гірше і на залагодження стосунків піде багато сил і часу.

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