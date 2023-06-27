Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікого засуджувати та обговорювати

Місячні енергії сьогодні впливають на людину не найкращим і не найблаготворнішим чином.

Під їхньою дією ми стаємо недовірливими, чутливими і, як наслідок, вразливими перед різними подіями, ситуаціями та людьми. Особливо обережними варто бути з висловлюваннями – їх дія може виявитися пролонгованою, коли скажеш щось сьогодні, а бумерангом вона повернеться за кілька днів чи навіть місяців. Небажано нікого засуджувати та обговорювати – втім, цього не варто робити не лише сьогодні, а й завжди.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 червня для Овнів

Як би не складалися сьогодні обставини, в жодному разі не можна жаліти себе: це деструктивне почуття не лише не допоможе вирішити проблему, а й посилить її.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 червня для Тельців

Представники вашого знака гніваються рідко, та їдко, і сьогодні велика ймовірність саме такої реакції на поведінку когось у вашому оточенні, проте зірки радять вам стриматися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 червня для Близнят

Намагайтеся хоча б частину дня провести на самоті: лише так ви зможете зосередитися на своїх думках, а це своєю чергою допоможе зрозуміти, як діяти, щоб досягти професійного успіху.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 червня для Раків

Виконати всі заплановані на сьогодні справи можна буде лише в тому разі, якщо зосередитися на роботі, не відволікаючись на порожні бесіди та перекури з перекушуваннями.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 червня для Левів

Перш ніж засудити когось за поганий, як вам здається, вчинок, подумайте про те, що ви не знаєте всіх супутніх обставин, а отже, можете помилятися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 червня для Дів

Незважаючи на обов'язки, які існують у вас перед членами родини, сьогодні краще спілкуватися з ними якомога менше – надто велика ймовірність конфлікту, який негативно позначиться на стосунках.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 червня для Терезів

День сприятливий для аналізу всього, що було зроблене в попередній період, а також для роботи над помилками, уникнути яких, звісно ж, не вдалося: набутий, як результат, досвід виявиться цінним.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 червня для Скорпіонів

Головною якістю, яку вам сьогодні необхідно виявити до людей, що оточують вас, навіть якщо вони вас серйозно дратують, має бути терпіння – воно дозволить не нажити собі ворогів.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 червня для Стрільців

Останнім часом вас важко назвати зразком стриманості, тому вам необхідно подумати, як повернути собі душевну рівновагу – можливо, треба трохи відпочити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 червня для Козорогів

Обов'язково допоможіть тому, хто звернеться до вас із проханням, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати власними інтересами – результати виправдають будь-які ваші жертви.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 червня для Водоліїв

Відповідь на будь-яке – як професійне, так і життєве – запитання дасть інтуїція, головне – спочатку правильно сформулювати питання, яке ви вирішите їй поставити, а потім уважно дослухатися до відповіді.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 червня для Риб

День – зрозуміло, якщо є така можливість – необхідно присвятити відпочинку, релаксу та відновленню сил: найближчим часом вони вам знадобляться, тож варто підготуватися заздалегідь.

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