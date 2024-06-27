Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно знайти собі необтяжливе заняття

День категорично не підходить як для бездіяльності, так і для активної діяльності – необхідно знайти золоту середину.

Важливі справи – як професійні, так і побутові – краще відкласти на початок наступного робочого тижня, сьогодні ж потрібно знайти собі якесь приємне й водночас необтяжливе заняття, яке не дасть нудьгувати. Бажано також у всіх ситуаціях – навіть найнесподіваніших і найнепередбачуваніших – зберігати спокій і витримку: завдяки їм можна буде не втратити голову і знайти вдалий – та оптимальний – вихід.

Овен

Агресію сьогодні можуть виявляти не лише сторонні, а й близькі люди, до поведінки яких потрібно поставитися максимально терпляче: образа минеться, а нових родичів не буде.

Телець

Спокуса відповісти ударом на удар тому, хто, хто вас скривдить – або вам здасться, що скривдить, буде великою, але від неї варто втриматися: заспокоївшись, ви зрозумієте, що причин для зіткнення немає.

Близнята

Сон, який ви побачите цієї ночі, може містити важливі відомості щодо ваших стосунків з близькими вам людьми: візьміть їх до уваги, але швидких висновків не робіть – йдеться все ж про сон.

Рак

Як найбільш самовразливий знак зодіаку, ви часто робите з мухи слона, беручи близько до серця незначні події – сьогодні варто поберегти нервову систему та проігнорувати їх.

Лев

До критики, яка цього дня може пролунати на вашу адресу, потрібно поставитися спокійно і з розумінням: від кого б ви її не почули, в ній буде зерно істини, яке бажано взяти до відома.

Діва

Взявшись до свої улюбленої справи – наведення ладу в навколишньому просторі, від робочого столу до власного житла, – ви гарантовано підвищите собі настрій, який зранку може бути не найкращим.

Терези

Оскільки протягом дня все у вас падатиме з рук, домашніми справами сьогодні краще не займатися – велика ймовірність зламати або розбити щось тендітне й цінне, що для вас є дуже дорогим.

Скорпіон

Якими б важливими справами ви сьогодні не займалися, намагайтеся знайти час для відпочинку, що буде логічно, якщо взяти до уваги, що на календарі п'ятниця, а отже, скоро вихідні і можливість відновити сили.

Стрілець

Будь-які справи цього дня приречені на успіх, тож не варто розпорошувати час і сили на ті, які не мають для вас особливого значення – потрібно вибирати дійсно важливі і братися до них негайно.

Козоріг

Сьогодні спілкування з близькими людьми замість радості принесе вам неприємні емоції, тому – звісно, за можливості – потрібно від нього відмовитися, якщо ви не хочете зіпсувати з ними стосунки.

Водолій

Тим із вас, хто хоче досягти успіху, необхідно заздалегідь розпланувати день, розставивши пріоритети – від найважливіших і найскладніших справ до найпростіших, – і суворо дотримуватися черговості намірів.

Риби

Дар передбачення, який ви сьогодні матимете, заснований на досвіді та вмінні аналізувати події, тому до надприродного він стосунку не має, а ось передбачити майбутнє може цілком.

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