Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку: день: коли ми станемо розумнішими

День необхідно присвятити інтелектуальній праці, оскільки в цей час багаторазово збільшуються розумові здібності.

Зірки радять ставити перед собою будь-які – навіть дуже складні – завдання, оскільки їх вдасться вирішити легко, можна сказати, граючись. Ідеї, які цього дня спадуть на думку, хоч би якої сфери діяльності вони стосувалися, можна вважати геніальними, тому їхнє втілення в життя – зараз чи згодом – перевершить навіть найсміливіші очікування, обдарувавши людину славою і грошима.

Овен

Складуться сприятливі обставини для примирення з людиною, яку ви образили, самі того не бажаючи: сьогодні ви зможете знайти ті – єдині – слова, які зачеплять її до глибини душі.

Телець

Підвищена емоційність, властива вам сьогодні, підштовхуватиме до конфліктів, вихід з яких стане не лише складним, а і тривалим, тож краще опанувати себе.

Близнята

Поганий настрій, який може "накрити" вас від самого ранку, цілком закономірний: добігає кінця рік, протягом якого ви багато працювали і мало відпочивали, але напередодні свята все ж варто переламати його.

Рак

День, незважаючи на його будній статус, сприятливий для вашої улюбленої справи – наведення ладу в будинку; від звичайного прибирання нинішнє вирізняється тим, що інтер'єр треба ще і прикрасити по-новорічному.

Лев

Нову людину, яка цього дня може опинитися у вашому оточенні, доля послала з певною метою – вона має відіграти важливу роль у вашому житті, тож поставтеся до неї уважно.

Діва

День, коли не варто робити різких рухів, особливо в тому, що стосується особистого життя – під впливом емоційного навантаження, яке ви відчуєте сьогодні, великий ризик припуститися прикрої помилки.

Терези

Не варто намагатися робити дві важливі справи одночасно – в жодній із них ви не досягнете успіху, тому виберіть одну, пріоритетну, і займайтеся лише нею – як-то кажуть, бийте в одну точку.

Скорпіон

Обставини цього дня дозволять вам закрити стару і відкрити нову життєву сторінку – намагайтеся не втратити щасливий шанс, оскільки його повторення доведеться очікувати довго.

Стрілець

Спілкування з близькими людьми – якщо, звісно, буде така можливість – краще скоротити до мінімуму: сварка, яка може спалахнути в цей час, напередодні найчарівнішого свята, вам точно ні до чого.

Козоріг

Не варто звертати увагу на недружні випади людей, які вас недолюблюють: проігнорувавши їх, ви збережете нервові клітини, що напередодні свята має велике значення.

Водолій

Особисті питання, які необхідно вирішити цього дня, потребуватимуть втручання інтуїції: завдяки їй вам вдасться відчути, як саме треба вчинити, щоб залагодити ситуацію.

Риби

Що більше добрих слів і компліментів ви сьогодні скажете людям у своєму оточенні, то сприятливішим буде моральний клімат навколо вас, а це дуже важливо – як для успіхів у роботі, так і для щасливого особистого життя.

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