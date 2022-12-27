Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно уважно ставитися до інформації, яка надходить

День, коли особливої уваги потребуватиме інформація, що надходить до людини з різних джерел, – вона не буде випадковою.

Чого б не стосувалися факти, які в цей час стануть відомими, цієї миті – або трохи пізніше – вони допоможуть вирішити серйозну проблему чи знайти відповідь на важливе запитання. Не остання роль у цьому належатиме інтуїції, яка виявиться особливо тонкою та проникливою, що дозволить їй передбачати ймовірні події та підказувати необхідну реакцію на кілька кроків уперед.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 грудня для Овнів

Якщо вам необхідно зробити комусь із колег чи підлеглих важливе зауваження, кращого часу не знайти: людина не лише з увагою вислухає те, що ви їй скажете, а й знайде спосіб виправити становище.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 грудня для Тельців

Якщо вам потрібно чогось досягти від когось із вашого оточення, спочатку похваліть його і лише потім висловлюйте претензії: так вам вдасться досягти навіть більшого, ніж ви спочатку планували.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 грудня для Близнят

Уважно слухайте те, що казатимуть люди, які перебувають поруч із вами: випадкове застереження допоможе вам зрозуміти важливу річ, яку б ви ніколи не дізналися, поставивши пряме і конкретне запитання.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 грудня для Раків

Відсутність взаєморозуміння у стосунках із близькою людиною можна усунути, просто відверто погоривши з нею: наявні проблеми, якщо їх озвучити, виявляться не такими вже й нерозв'язними.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 грудня для Левів

Як би не складалася сьогодні життєва ситуація, не варто впадати в крайнощі: це не просто не допоможе вам вирішити наявні протиріччя, а й, навпаки, ще більше заплутає вас.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 грудня для Дів

Вільний від роботи час зірки рекомендують вам присвятити собі – точніше, своїй фізичній формі: сходіть до спортзали або на SPA-процедури, це сприятливо позначиться на вашому самопочутті та настрої.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

Важливо звертати увагу на будь-яку деталь, з якою ви зіткнетеся у своїй професійній діяльності: дрібниць цього дня не буде – все матиме значення і може "вистрілити" будь-якої миті.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіонів

Дивацтва в поведінці близької людини цього дня матимуть серйозні причини, тому не ігноруйте, а проаналізуйте їх – найімовірніше, на вас чекає несподіване відкриття.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 грудня для Стрільців

Важливо детально проаналізувати несподіваний дзвінок від старого знайомого: в його словах може бути зашифроване послання, яке він не схотів – чи побоявся – висловити прямо: зробіть із його слів правильні висновки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 грудня для Козорогів

Не пропустіть шанс проявити себе перед начальством з найкращого боку: наприклад, запропонуйте своє вирішення проблеми, об яку "зламали зуби" інші співробітники – напевно, ви знаєте, як це зробити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 грудня для Водоліїв

Якщо обставини вимагатимуть від вас швидкого вирішення проблеми, що раптово виникла, прислухайтеся до внутрішнього голосу: розум не встигне швидко сформулювати потрібні докази, а ось інтуїція не підведе.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 грудня для Риб

Енергії цього дня виявиться в запасі не так багато, як вам би того хотілося, тому беріть у роботу найважливіші справи, а ті, що наразі не горять, відкладіть на потім – як кажуть, до найкращих часів.

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