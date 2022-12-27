Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно уважно ставитися до інформації, яка надходить

День, коли особливої уваги потребуватиме інформація, що надходить до людини з різних джерел, – вона не буде випадковою.
Чого б не стосувалися факти, які в цей час стануть відомими, цієї миті – або трохи пізніше – вони допоможуть вирішити серйозну проблему чи знайти відповідь на важливе запитання. Не остання роль у цьому належатиме інтуїції, яка виявиться особливо тонкою та проникливою, що дозволить їй передбачати ймовірні події та підказувати необхідну реакцію на кілька кроків уперед.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 грудня для Овнів
Якщо вам необхідно зробити комусь із колег чи підлеглих важливе зауваження, кращого часу не знайти: людина не лише з увагою вислухає те, що ви їй скажете, а й знайде спосіб виправити становище.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 грудня для Тельців
Якщо вам потрібно чогось досягти від когось із вашого оточення, спочатку похваліть його і лише потім висловлюйте претензії: так вам вдасться досягти навіть більшого, ніж ви спочатку планували.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 грудня для Близнят
Уважно слухайте те, що казатимуть люди, які перебувають поруч із вами: випадкове застереження допоможе вам зрозуміти важливу річ, яку б ви ніколи не дізналися, поставивши пряме і конкретне запитання.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 грудня для Раків
Відсутність взаєморозуміння у стосунках із близькою людиною можна усунути, просто відверто погоривши з нею: наявні проблеми, якщо їх озвучити, виявляться не такими вже й нерозв'язними.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 грудня для Левів
Як би не складалася сьогодні життєва ситуація, не варто впадати в крайнощі: це не просто не допоможе вам вирішити наявні протиріччя, а й, навпаки, ще більше заплутає вас.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 грудня для Дів
Вільний від роботи час зірки рекомендують вам присвятити собі – точніше, своїй фізичній формі: сходіть до спортзали або на SPA-процедури, це сприятливо позначиться на вашому самопочутті та настрої.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 грудня для Терезів
Важливо звертати увагу на будь-яку деталь, з якою ви зіткнетеся у своїй професійній діяльності: дрібниць цього дня не буде – все матиме значення і може "вистрілити" будь-якої миті.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 грудня для Скорпіонів
Дивацтва в поведінці близької людини цього дня матимуть серйозні причини, тому не ігноруйте, а проаналізуйте їх – найімовірніше, на вас чекає несподіване відкриття.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 грудня для Стрільців
Важливо детально проаналізувати несподіваний дзвінок від старого знайомого: в його словах може бути зашифроване послання, яке він не схотів – чи побоявся – висловити прямо: зробіть із його слів правильні висновки.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 грудня для Козорогів
Не пропустіть шанс проявити себе перед начальством з найкращого боку: наприклад, запропонуйте своє вирішення проблеми, об яку "зламали зуби" інші співробітники – напевно, ви знаєте, як це зробити.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 грудня для Водоліїв
Якщо обставини вимагатимуть від вас швидкого вирішення проблеми, що раптово виникла, прислухайтеся до внутрішнього голосу: розум не встигне швидко сформулювати потрібні докази, а ось інтуїція не підведе.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 грудня для Риб
Енергії цього дня виявиться в запасі не так багато, як вам би того хотілося, тому беріть у роботу найважливіші справи, а ті, що наразі не горять, відкладіть на потім – як кажуть, до найкращих часів.
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