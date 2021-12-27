Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку: день підбиття підсумків

Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку: день підбиття підсумків

День, коли можна – і потрібно – підбивати підсумки року, що минає, і визначати мету на найближче майбутнє.

Час також ідеально підходить для вироблення тактики та стратегії, які допоможуть цю мету досягти. Бажано також вирішити всі розпочаті раніше, але досі незавершені справи та проєкти, щоб увійти у новий рік без обтяжень та зобов'язань.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 грудня для Овнів

Люди цього дня будуть схильні йти одне одному назустріч і допомагати в будь-яких ситуаціях — має сенс скористатися сприятливими обставинами, щоб вирішити важливі професійні питання.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 грудня для Тельців

Пам'ятайте, що всюди встигають лише ті, хто нікуди не поспішає: працюйте спокійно, без поспіху, тоді вам вдасться не лише виконати, а й перевиконати складений на цей день план.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 грудня для Близнят

День, коли вам до снаги будуть навіть найскладніші і трудомісткі справи, головне, думати не про майбутні свята, а про те, що до їх настання необхідно "закрити" всі робочі питання.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 грудня для Раків

У будь-якій незрозумілій ситуації – як професійній, так і особистій – варто запитати поради у досвідченіших колег і обов'язково дослухатися до їхніх слів.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 грудня для Левів

Фінансові угоди можна проводити лише в тому разі, якщо їхні наслідки будуть ретельно прораховані та вивчені, для ризику час невідповідний – велика ймовірність не придбати, а втратити.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 грудня для Дів

Стаючи до реалізації нового проєкту, намагайтеся побудувати свою діяльність таким чином, щоб чітко відокремити робочий час від відпочинку – змішавши одне з одним, ви навряд чи досягнете успіху.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

Зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на сон, який ви побачите цієї ночі: можливо, він і не виявиться віщим, але відповідь на запитання, що хвилює вас, цілком може дати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіонів

Складаючи план на найближчий – постноворічний – час, намагайтеся прорахувати всі деталі та нюанси, інакше згодом будь-яка дрібниця може стати перепоною на шляху до заповітної мети.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 грудня для Стрільців

Настав час зайнятися здоров'ям, яким ви довго нехтували – бажано пройти обстеження, яке покаже, на що треба звернути увагу насамперед.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 грудня для Козорогів

Можна – і потрібно – отримати приємні емоції – наприклад, відвідати виставку старовинних ялинкових іграшок або побувати на "Лускунчику". Це не лише заспокоїть і утихомирить вас, але й створить новорічний настрій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 грудня для Водоліїв

Вибираючи тему для роботи, прислухайтеся винятково до свого внутрішнього голосу – він підкаже, на що вам слід звернути першочергову увагу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 грудня для Риб

Взаємини з коханою людиною, що загострюються час від часу — не привід для думок про розлучення: труднощі у вашій парі, найімовіпніше, мають тимчасовий характер, а сварки, як відомо, бувають у всіх.

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