Гороскоп на 28 квітня для всіх знаків зодіаку: день потужної позитивної енергетики

Гороскоп на 28 квітня для всіх знаків зодіаку: день потужної позитивної енергетики

День потужної позитивної енергетики, яка – за правильного звернення – дасть людині можливість досягти поставленої мети.

Сили, послані в цей час зірками і небесами, необхідно витрачати економно, тоді їх вистачить на тривалий термін, та й їхня ефективність серйозно підвищиться, а результати роботи виявляться схожими на чаклунство, коли щось значне виникне ніби з нізвідки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 квітня для Овнів

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, тому якщо ви давно планували укладання важливої угоди, підписання перспективного договору або оплату за рахунками, не проґавте вдалий час.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 квітня для Тельців

Хоч би як складалися обставини, намагайтеся тримати себе в руках і не реагувати на провокації, які можуть набути вигляду як слів, так і дій: не варто витрачати дорогоцінну енергію задарма.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 квітня для Близнят

Не намагайтеся, подібно до героя знаменитої п'єси, гнатися одразу за двома зайцями: по-перше, вам це все одно не вдасться, а по-друге, своєму бажанню працювати можна знайти більш результативне застосування.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 квітня для Раків

Намагайтеся утриматися від з'ясування стосунків з оточенням – особливо, друзями та близькими, і, тим більше, не встрягайте у чужі конфлікти – виявиться, як кажуть, собі дорожче.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 квітня для Левів

День необхідно присвятити наведенню ладу — в будинку, на робочому столі і в думках: позбавтеся від речей, документів і переконань, що віджили своє, — вони заважають вам прийняти нове і гальмують ваш рух вперед.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 квітня для Дів

Спілкуючись з людьми, – навіть дуже неприємними – які вас оточують, намагайтеся не грубити і не підвищувати на них тон: наслідки – на жаль – можуть виявитися непередбачуваними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 квітня для Терезів

Можна – і треба! – миритися з людьми, з якими вас якийсь час тому посварили непередбачувані обставини: сьогодні ви легко і просто прийдете з ними до консенсусу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 квітня для Скорпіонів

Незважаючи на те, що сьогоднішній день – будній, краще провести його не на роботі, а вдома: у тиші, спокої та самотності, так вам не вдасться ні з ким вступити в конфлікт – вийти з нього виявиться непростою справою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 квітня для Стрільців

Причиною сварок з оточенням може стати ваш характер, який ви не зможете — або не захочете — вгамувати, тому спробуйте хоча б не виплескувати на них всі негативні емоції, що у вас накопичилися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 квітня для Козорогів

Вирішення важливого професійного завдання, яке ви марно намагаєтеся знайти вже досить довгий час, несподівано прийде само собою – без будь-яких зусиль з вашого боку, начебто зійде згори

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 квітня для Водоліїв

Від серйозних професійних справ у цей час рекомендується відмовитися, успіхом вони – з низки причин – однаково не увінчаються, краще зайнятися дрібними побутовими клопотами – вони відвернуть від набридливих думок.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 квітня для Риб

День сприятливий для зміцнення особистих і сімейних стосунків: чим більше уваги ви сьогодні приділите коханій людині, дітям або літнім родичам, тим міцнішою та щасливішою буде ваша династія.

Читайте також: