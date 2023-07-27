Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно дарувати подарунки й говорити компліменти

День, коли обов'язково потрібно робити добро: допомагати, дарувати подарунки, навіть якщо йдеться про копійчані сувеніри, і говорити компліменти.

А ось зі своїми проблемами краще ні до кого не звертатися – відповісти на важливі для себе запитання може лише сама людина, особливо якщо не обманюватиме сама себе. Спілкування зі своїм оточенням – особливо неприємними нам людьми – може спричинити напад дратівливості, тому від нього краще відмовитися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 липня для Овнів

Не варто реагувати на уїдливі і критичні зауваження, які сьогодні можуть робити близькі вам люди: зрештою, давні й міцні взаємини з ними набагато важливіші за дріб'язкові образи.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 липня для Тельців

Не варто робити хорошу міну за поганої гри: навіщо вдавати, що у вас все добре й чудово, якщо достатньо просто визнати, що у вас – як і в інших – теж є проблеми, тоді вам можуть допомогти.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 липня для Близнят

Запитання – професійної чи життєвої властивості – відповіді на яке у вас немає, необхідно поставити не людям навколо, які тямлять у цій справі не більше, ніж ви, а Всесвіту: він дасть знак, як вчинити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 липня для Раків

Сьогодні ви зможете назвати себе справжніми переможцями: вам вдасться досягти результату – як професійного, так і особистого, – на який ще вчора ви не могли і сподіватися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 липня для Левів

Кращий спосіб вивести з себе хейтерів – не звертати уваги на їхні ворожі випади, в такому разі злість, яку вони випромінюють, обернеться проти них самих, а вони на це ніяк не розраховують.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 липня для Дів

Будь-яке добро, зроблене цього дня, обов'язково повернеться до вас бумерангом, втім, зла це теж стосується, тому важливо ретельно зважувати свої слова і вчинки – вони матимуть далекосяжні наслідки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 липня для Терезів

Іти вперед у професійному плані можна лише після того, як ви виправите помилки, яких припустилися: якщо цього не зробити, вони тягнутимуть назад і завадять досягненню мети, від якої залежить ваше кар'єрне зростання.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 липня для Скорпіонів

Не відмовляйте в допомозі тому, хто до вас по неї звернеться, тим більше, що йдеться, найімовірніше, про так звану моральну підтримку: людину треба буде уважно вислухати і дати їй слушну пораду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 липня для Стрільців

Представникам вашого знака сьогодні варто пам'ятати про те, що неприємні питання необхідно вирішувати негайно – таким чином вам вдасться зберегти нерви, які інакше ви витратите на переживання.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 липня для Козорогів

Думаючи про те, що подарувати близькій людині – як з якогось приводу, так і без нього – згадайте про те, чим вона захоплюється: презент, пов'язаний з її хобі, порадує більше, ніж дорога, але, на жаль, непотрібна їй річ.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 липня для Водоліїв

Невдачі, які переслідують вас останнім часом, можуть бути пов'язані із "зашлакованістю" вашого житла, тому сьогоднішній день – напередодні вихідних – є сенс витратити на наведення в ньому ладу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 липня для Риб

Зірки рекомендують вам сьогодні зробити те, на що зазвичай не вистачає часу – провести час із родичами, приділивши особливу увагу людям похилого віку та маленьким дітям.

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