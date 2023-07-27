Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно дарувати подарунки й говорити компліменти

День, коли обов'язково потрібно робити добро: допомагати, дарувати подарунки, навіть якщо йдеться про копійчані сувеніри, і говорити компліменти.
А ось зі своїми проблемами краще ні до кого не звертатися – відповісти на важливі для себе запитання може лише сама людина, особливо якщо не обманюватиме сама себе. Спілкування зі своїм оточенням – особливо неприємними нам людьми – може спричинити напад дратівливості, тому від нього краще відмовитися.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 липня для Овнів
Не варто реагувати на уїдливі і критичні зауваження, які сьогодні можуть робити близькі вам люди: зрештою, давні й міцні взаємини з ними набагато важливіші за дріб'язкові образи.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 липня для Тельців
Не варто робити хорошу міну за поганої гри: навіщо вдавати, що у вас все добре й чудово, якщо достатньо просто визнати, що у вас – як і в інших – теж є проблеми, тоді вам можуть допомогти.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 липня для Близнят
Запитання – професійної чи життєвої властивості – відповіді на яке у вас немає, необхідно поставити не людям навколо, які тямлять у цій справі не більше, ніж ви, а Всесвіту: він дасть знак, як вчинити.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 липня для Раків
Сьогодні ви зможете назвати себе справжніми переможцями: вам вдасться досягти результату – як професійного, так і особистого, – на який ще вчора ви не могли і сподіватися.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 липня для Левів
Кращий спосіб вивести з себе хейтерів – не звертати уваги на їхні ворожі випади, в такому разі злість, яку вони випромінюють, обернеться проти них самих, а вони на це ніяк не розраховують.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 липня для Дів
Будь-яке добро, зроблене цього дня, обов'язково повернеться до вас бумерангом, втім, зла це теж стосується, тому важливо ретельно зважувати свої слова і вчинки – вони матимуть далекосяжні наслідки.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 липня для Терезів
Іти вперед у професійному плані можна лише після того, як ви виправите помилки, яких припустилися: якщо цього не зробити, вони тягнутимуть назад і завадять досягненню мети, від якої залежить ваше кар'єрне зростання.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 липня для Скорпіонів
Не відмовляйте в допомозі тому, хто до вас по неї звернеться, тим більше, що йдеться, найімовірніше, про так звану моральну підтримку: людину треба буде уважно вислухати і дати їй слушну пораду.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 липня для Стрільців
Представникам вашого знака сьогодні варто пам'ятати про те, що неприємні питання необхідно вирішувати негайно – таким чином вам вдасться зберегти нерви, які інакше ви витратите на переживання.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 липня для Козорогів
Думаючи про те, що подарувати близькій людині – як з якогось приводу, так і без нього – згадайте про те, чим вона захоплюється: презент, пов'язаний з її хобі, порадує більше, ніж дорога, але, на жаль, непотрібна їй річ.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 липня для Водоліїв
Невдачі, які переслідують вас останнім часом, можуть бути пов'язані із "зашлакованістю" вашого житла, тому сьогоднішній день – напередодні вихідних – є сенс витратити на наведення в ньому ладу.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 липня для Риб
Зірки рекомендують вам сьогодні зробити те, на що зазвичай не вистачає часу – провести час із родичами, приділивши особливу увагу людям похилого віку та маленьким дітям.
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