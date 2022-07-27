Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку: день найсвітліших і найтемніших сторін нашого життя

День, розділившись на дві половини, покаже найтемнішу і найсвітлішу сторони нашого життя.

Від ранку людину можуть переслідувати фобії та страхи, які – щонайменше – можуть серйозно зіпсувати настрій, а щонайбільше – довести до депресії та розвитку маній, аж до манії величі. Незважаючи на надзвичайну неприємність цих відчуттів, вже до обіду вони розвіються, наче дим – друга половина дня виявиться на диво щасливою та безхмарною. Єдине, чого в цей час не вистачатиме – це сил і енергії, тож братися до реалізації довгоочікуваних проєктів не варто, а от планувати їх не лише можна, а й треба.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 липня для Овнів

Легке нездужання, яке ви можете відчути цього дня – наслідок втоми, що накопичилася, тому необхідно відмовитися від активних дій – краще трохи відпочити.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 липня для Тельців

Поповнити запас енергії, нестача якої відчуватиметься цього дня, можна, "спілкуючись" із природою: якщо немає можливості виїхати за місто, бажано хоча б посидіти у найближчому парку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 липня для Близнят

Небажано спілкуватися з людьми, які зазвичай намагаються "вколоти" вас за першої ж нагоди: сьогодні ви особливо гостро переживатимете їхні злі слова, а тому зазнаєте моральної травми.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 липня для Раків

Зірки наполегливо рекомендують вам стримувати свої емоції: ваша реакція на чужі слова чи вчинки може виявитися перебільшеною, що негативно позначиться на стосунках із людьми.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 липня

День – зрозуміло, за можливості – потрібно провести з близькими друзями чи рідними людьми: спілкування з ними морально підтримає вас і підніме настрій, який зранку буде далеко не найкращим.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 липня для Дів

Вам сьогодні потрібно подолати свою впертість і з'ясувати, що у своєму житті чи професії ви робите не так, інакше ви й надалі йтимете не тією дорогою, поки не опинитеся в безвиході.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 липня для Терезів

Не варто заганяти негативну енергію вглиб, інакше вона почне руйнувати вас зсередини: відчувши, що у вас накопичилася злість чи дратівливість, виплесніть її, але не на своє оточення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 липня для Скорпіонів

Якщо хочете досягти професійного успіху, зосередьтеся на роботі і не відволікайтеся на вирішення питань, які цілком можуть кілька днів зачекати – вони від вас точно нікуди не втечуть.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 липня для Стрільців

Не кидайте розпочату напередодні справу на пів дороги, навіть якщо вона раптом видасться вам неперспективною: візьміть паузу і відпочиньте – вже завтра ви похвалите себе за передбачливість.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 липня для Козорогів

Мріючи про майбутнє, обирайте тільки те, що вам дійсно потрібно, а також те, що не заподіє зла іншим людям: ваші побажання здійсняться найближчим часом, і про погані вам доведеться пошкодувати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 липня для Водоліїв

Складаючи план на найближче майбутнє – як професійне, так і особисте, обирайте лише дійсно важливі цілі, а другорядні залиште на потім – вони не мають першорядного значення.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 липня для Риб

Не варто весь час розмірковувати про проблеми, які ви маєте: якщо вам вдасться від них відволіктися і дистанціюватися, вони або самоліквідуються, або поступово зійдуть нанівець.

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