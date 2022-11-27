Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно покопирсатися в собі

День, коли всі вчинки, так само як і ситуації, в які ми втрапляємо, зумовлені не зовнішніми, а внутрішніми чинниками.

Наші думки, навіть якщо ми приховуємо їх не лише від інших, а й від самих себе (кому хочеться зізнаватися, що він погано подумав про когось із людей зі свого оточення), впливають на нашу поведінку і, як наслідок, обставини нашого життя. Тож намагаючись досягти змін на краще, потрібно шукати винних не зовні, а всередині себе і – якнайшвидше – виправляти їх.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 листопада для Овнів

День сприятливий для спілкування з близькими людьми – коханими, друзями та родичами: душевне тепло, яке ви отримаєте як результат, дозволить розпочати новий тиждень у піднесеному настрої.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 листопада для Тельців

Сьогодні не варто одягати на себе все найкраще одразу – йдеться, перш за все, про ювелірні прикраси – та носити з собою великі суми грошей: прикро буде втратити як перше, так і друге.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 листопада для Близнят

Чим би ви сьогодні не займалися, вірте у правильність своїх дій: зерна сумнівів хотітимуть посіяти у вас колеги-конкуренти, які заздрять вашому успіху – не йдіть у них на поводі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 листопада для Раків

Образивши – з необережності – когось із близьких вам людей, не замикайтеся в собі і не уникайте відповідальності: щиро визнавши свою провину, ви зможете вийти з неприємної ситуації.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 листопада для Левів

Зірки не рекомендують вам сьогодні ухвалювати кардинальні рішення, якої б життєвої сфери – професійної чи особистої – вони не стосувалися: велика ймовірність того, що незабаром ви про них пошкодуєте.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 листопада для Дів

Навіть не намагайтеся перекласти відповідальність за свої помилки на людей, які вас оточують – як друзів, так і колег: вам дуже швидко нагадають про те, що попереджали вас про можливі наслідки невірного кроку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 листопада для Терезів

Можливо, напередодні ви були занадто різкими з кимось із колег, через що ця людина затаїла на вас злість: важко працювати в таких умовах, тому краще визнати свою неправоту та вибачитися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 листопада для Скорпіонів

Не поспішайте брати близько до серця неприємну звістку, яку ви можете отримати вранці: найімовірніше, вже перед обідом виявиться, що масштаби "катастрофи" перебільшені.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 листопада для Стрільців

У стосунках зі сторонніми людьми – сусідами, колегами чи просто перехожими – сьогодні необхідно тримати дистанцію, інакше ви можете почути про себе багато неприємних – і несправедливих – речей.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 листопада для Козорогів

Не варто боротися з напруженням, яке ви відчуєте від самого ранку: саме воно допоможе вам максимально мобілізувати сили та виконати – у професійних справах – план не одного, а одразу двох днів.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 листопада для Водоліїв

Уважно стежте за своїми думками – виявивши негативні, хапайте їх "за хвіст" і викидайте, інакше вони завдадуть вам відчутної шкоди: сьогодні вони дуже швидко матеріалізуватимуться.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 листопада для Риб

Незважаючи на те, що на календарі понеділок, намагайтеся знайти час для відпочинку: ідеально вдалою для такого проведення часу є друга половина дня, коли можна зустрітися з друзями або просто погуляти.

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