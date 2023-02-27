Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли доведеться протистояти страхам

День, коли кожній людині доведеться протистояти страхам, які є у всіх без винятку.
В інші, спокійніші часи, вони живуть глибоко всередині, але в такий місячний день, як сьогоднішній, виходять на поверхню і починають атакувати свого "господаря". Необхідно виявляти максимальну обережність у будь-яких двозначних ситуаціях, але особливо попередження стосується фінансових операцій – навіть найнезначніших: занадто великий ризик бути обдуреними чи втягнутими в шахрайські операції.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 лютого для Овнів
Сни цієї ночі можуть здатися вам тривожними, але реального життя вони не стосуватимуться, тому не варто брати їх близько до серця – краще від самого ранку викинути їх із голови.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 лютого для Тельців
Не варто спілкуватися з людьми, які не приховуватимуть від вас свій поганий настрій: їхній негатив може передатися вам, а це своєю чергою не найкраще позначиться на робочому процесі.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 лютого для Близнят
Представникам вашого знака сьогодні важливо згадати про таку корисну річ, як позитивне мислення – воно допоможе вам відмовитися від негативу, якого не бракує цього дня, і звернути увагу на хороше.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 лютого для Раків
Сьогоднішній день, незважаючи на його будній статус, бажано провести у власній домівці, яку представники знака традиційно вважають своєю фортецею: її стіни захистять їх від негативу цієї місячної доби.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 лютого для Левів
Не найкращий час для занять інтелектуальною діяльністю, навіть якщо вона є вашою професією: не буде великого гріха в тому, щоб сьогодні змінити її на фізичну працю – вона принесе більше користі.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 лютого для Дів
Хтось з оточення, з ким у вас, м'яко кажучи, напружені стосунки, може спробувати спровокувати вас на прояв негативних емоцій – найкращою реакцією на це буде ваша байдужість.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 лютого для Терезів
Необхідно відмовитися від сидячого способу життя – сьогодні він може негативно позначитися не лише на вашій фізичній формі, але й на настрої, зробивши його по-справжньому песимістичним.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів
Спілкування з токсичними людьми небезпечне завжди, але сьогодні – особливо: вони можуть "викрасти" у представників вашого знака багато енергії, яка потрібна вам для роботи та домашніх справ.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 лютого для Стрільців
Вчіться керувати поганим настроєм, який може накрити вас від самого ранку: згадайте про справу, яка приносить вам максимальне задоволення – перш за все хобі – і знайдіть для неї час.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 лютого для Козорогів
Представників вашого знака від тривожних думок, як завжди, врятує робота, головне – не забувати про те, що, крім професійної діяльності, є й інші – не менш приємні – справи.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв
Не варто виходити з дому з великою сумою грошей у кишені – велика ймовірність їх втратити, а то й стати жертвою вуличних грабіжників – сьогодні вони можуть активізуватися та вийти на "полювання".
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 лютого для Риб
Не варто займатися самокритикою, і тим більше самокатуванням – у всьому треба знати міру: навіть якщо ви зробили негарний вчинок, достатньо буде простого каяття й вибачень.
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