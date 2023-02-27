Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли доведеться протистояти страхам

День, коли кожній людині доведеться протистояти страхам, які є у всіх без винятку.

В інші, спокійніші часи, вони живуть глибоко всередині, але в такий місячний день, як сьогоднішній, виходять на поверхню і починають атакувати свого "господаря". Необхідно виявляти максимальну обережність у будь-яких двозначних ситуаціях, але особливо попередження стосується фінансових операцій – навіть найнезначніших: занадто великий ризик бути обдуреними чи втягнутими в шахрайські операції.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 лютого для Овнів

Сни цієї ночі можуть здатися вам тривожними, але реального життя вони не стосуватимуться, тому не варто брати їх близько до серця – краще від самого ранку викинути їх із голови.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 лютого для Тельців

Не варто спілкуватися з людьми, які не приховуватимуть від вас свій поганий настрій: їхній негатив може передатися вам, а це своєю чергою не найкраще позначиться на робочому процесі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 лютого для Близнят

Представникам вашого знака сьогодні важливо згадати про таку корисну річ, як позитивне мислення – воно допоможе вам відмовитися від негативу, якого не бракує цього дня, і звернути увагу на хороше.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 лютого для Раків

Сьогоднішній день, незважаючи на його будній статус, бажано провести у власній домівці, яку представники знака традиційно вважають своєю фортецею: її стіни захистять їх від негативу цієї місячної доби.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 лютого для Левів

Не найкращий час для занять інтелектуальною діяльністю, навіть якщо вона є вашою професією: не буде великого гріха в тому, щоб сьогодні змінити її на фізичну працю – вона принесе більше користі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 лютого для Дів

Хтось з оточення, з ким у вас, м'яко кажучи, напружені стосунки, може спробувати спровокувати вас на прояв негативних емоцій – найкращою реакцією на це буде ваша байдужість.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 лютого для Терезів

Необхідно відмовитися від сидячого способу життя – сьогодні він може негативно позначитися не лише на вашій фізичній формі, але й на настрої, зробивши його по-справжньому песимістичним.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів

Спілкування з токсичними людьми небезпечне завжди, але сьогодні – особливо: вони можуть "викрасти" у представників вашого знака багато енергії, яка потрібна вам для роботи та домашніх справ.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 лютого для Стрільців

Вчіться керувати поганим настроєм, який може накрити вас від самого ранку: згадайте про справу, яка приносить вам максимальне задоволення – перш за все хобі – і знайдіть для неї час.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 лютого для Козорогів

Представників вашого знака від тривожних думок, як завжди, врятує робота, головне – не забувати про те, що, крім професійної діяльності, є й інші – не менш приємні – справи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв

Не варто виходити з дому з великою сумою грошей у кишені – велика ймовірність їх втратити, а то й стати жертвою вуличних грабіжників – сьогодні вони можуть активізуватися та вийти на "полювання".

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 лютого для Риб

Не варто займатися самокритикою, і тим більше самокатуванням – у всьому треба знати міру: навіть якщо ви зробили негарний вчинок, достатньо буде простого каяття й вибачень.

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