Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно дистанціюватися від неприємних людей

Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно дистанціюватися від неприємних людей

Енергетично важкий день, протягом якого потрібно максимально дистанціюватися від неприємних людей та усунутись від будь-яких сварок та конфліктів.

З'ясування стосунків не дадуть нічого, крім втрати дорогоцінної енергії, яка, особливо в цей непростий час, необхідна для інших – творчих – справ, а також зберігати душевну рівновагу – це максимум того, що ви можете зробити сьогодні.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 лютого для Овнів

Небажано розпочинати реалізацію нових проєктів та ухвалювати важливі рішення, краще зайнятися давно розпочатими, але з якоїсь – об'єктивної чи суб'єктивної – причини завислими справами.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 лютого для Тельців

Грошима варто користуватися максимально обережно — почавши з незначної покупки, можна захопитися і витратити велику суму, про що згодом доведеться пошкодувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 лютого для Близнят

Від активних дій у цей час краще відмовитись – до хороших результатів вони все одно не приведуть, бажано провести день у тиші та спокої, а енергію витрачати економно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 лютого для Раків

Під категоричною забороною – плітки та інтриги на робочому місці – вони не лише завадять справам, а й створять знервовану обстановку у взаєминах між вашими колегами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 лютого для Левів

Важливо ретельно стежити не лише за вчинками, а й за словами – великий ризик в емоційному пориві сказати щось таке, що майже одразу матиме негативні наслідки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 лютого для Дів

Сварка, яка виникла на рівному місці, може призвести до серйозного конфлікту, щоб уникнути цього, потрібно максимально обмежити спілкування з людьми.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 лютого для Терезів

Зустріч із друзями, які зірки рекомендують вам влаштувати, незважаючи на складний час, дозволить не впасти духом: ви зможете підтримати та підбадьорити одне одного, що нині дуже важливо.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів

Ви, як ніколи, потребуєте теплих слів і душевної бесіди, які можуть дати вам тільки близькі люди – кохана людина, найкраща подруга чи мама, тому не варто відмовлятися від спілкування з ними.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 лютого для Стрільців

Як відомо, добрими намірами вимощена дорога в пекло: якщо не хочете, щоб вас звинуватили у всіх можливих гріхах, не втручайтеся у чуже особисте життя і не давайте порад.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 лютого для Козорогів

На пропозицію зайняти нову посаду або розпочати реалізацію перспективного проєкту краще відмовитись, особливо, якщо позитивну відповідь від вас вимагатимуть негайно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв

Вихід із непростої життєвої ситуації вдасться знайти тим, хто зможе поглянути на обставини, які склалися, під новим, незвичним кутом зору – звичні шляхи позитивного результату не дадуть.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 лютого для Риб

Незважаючи на те, що професійні справи спочатку підуть без особливих перешкод та ускладнень, розслаблятися, займаючись ними, не варто – потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок.

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