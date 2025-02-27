Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно ставити собі грандіозні цілі

День, який за енергетичним принципом можна чітко розділити на дві половини.
І якщо вранці він буде темний і негативний, то вже пообіді здаватиметься, що життя поступово налагоджується. Щоправда, активних дій краще не робити – сил для них однаково не буде, оскільки до цього часу вони зазвичай виснажуються. Зате сприятливим є планування – особливо якщо людина прагне не простих, а грандіозних цілей.
Овен
Нинішній день представникам вашого знака бажано присвятити відпочинку, тоді вже наступного тижня ви зможете не лише взятися до реалізації серйозних проєктів, але й успішно з ними впоратися
Телець
Найкращим способом відновити сили – як фізичні, так і моральні – стане для вас спілкування з природою: намагайтеся знайти хоча б кілька годин для того, щоб прогулятися на свіжому повітрі, найкраще – перед сном.
Близнята
Важливі професійні справи потрібно відкласти на кілька днів, але якщо такої можливості у вас не буде, намагайтеся хоча б – як і належить у кінці робочого тижня – діяти спокійно та без зайвого ентузіазму.
Рак
Низька продуктивність праці, яка дасть про себе знати цього дня, пов'язана винятково з космічними енергіями, які виснажують нас – уже завтра ваша працездатність почне зростати в геометричній прогресії.
Лев
На основному місці роботи сьогодні особливих успіхів досягти не вдасться, тому можна зосередитися на підробітку чи своєму хобі, яке – звісно, якщо ви захочете – може стати головним заняттям.
Діва
Яке б завдання – професійне чи господарське – перед вами сьогодні не стояло, продумуйте кожен свій крок: у будь-якому разі за результат – як перемогу, так і поразку – відповідати доведеться винятково вам.
Терези
Не поспішайте ухвалювати рішення, від якого може залежати ваше професійне – чи особисте – майбутнє: подумайте про те, які в цьому разі існують варіанти – бажано, на кілька кроків уперед.
Скорпіон
Не варто приховувати від близьких людей те, що вас хвилює, навіть якщо об'єктивно це їх зовсім не стосується – можливо, вони заспокоять вас або дадуть пораду щодо того, як вийти з поточної ситуації.
Стрілець
Представники вашого знака отримають чудову можливість почати своє життя з чистого аркуша, обнуливши всі скоєні раніше промахи й помилки, головне – під час оновлення зопалу не наробити нових.
Козоріг
Пам'ятайте, що думки матеріальні, а отже, поводитися з ними обережно потрібно завжди, але сьогодні – особливо: негатив, про який ви з якоїсь причини вирішите подумати, може несподівано стати реальністю.
Водолій
Не варто виявляти безтурботність ні в чому, та особливо обережними потрібно бути щодо транспорту: наприклад, дорогу треба переходити лише у спеціально призначеному для цього місці.
Риби
Представникам вашого знака сьогодні важливо дотриматися балансу між активною діяльністю і порожньою бездіяльністю: виявляти підвищений ентузіазм не варто, але й сидіти без діла небажано.
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