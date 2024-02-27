Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: один із найскладніших днів місячного календаря

Нинішній день – один із найскладніших у місячному календарі: за негативну енергетику його недаремно називають "сатанинським".

У такий час зірки – та астрологи, які транслюють їхні застереження – радять дотримуватися максимальної обережності і водночас опиратися негативному впливу та уникати небезпек, які ймовірні цього дня. Особливо важливо відмовитися від спілкування з токсичними людьми, які активізуються та докучатимуть усім без винятку: варто перекрити їм "кисень", не давши підживитися своєю енергією.

Овен

Намагайтеся відволіктися від сумних думок, які можуть долати вас протягом дня: чим більше ви займатиметеся роботою – як розумовою, так і фізичною, – тим легше вам буде налаштуватися на позитивний лад.

Телець

Не варто витрачати час на спілкування в соціальних мережах, особливо це стосується коментарів під суперечливими дописами будь-якого – не обов'язково політичного – змісту, де вас можуть серйозно образити.

Близнята

Будь-які – особливо важливі – зустрічі і навіть розмови телефоном будь-якого характеру краще перенести на інший, вдаліший час; сьогодні їхній результат, на жаль, не виправдає покладених на них очікувань.

Рак

Необхідно бути готовими до неадекватної поведінки людей навколо: сторонніх можна проігнорувати, а ось щодо близьких необхідно виявити терпіння і розуміння.

Лев

Присвятіть день енергетиці власної оселі, яка давно потребує очищення: все прибравши і позбувшись сміття, ви відчуєте, що вам стало легше дихати – як у прямому, так і в переносному значенні слова.

Діва

Від будь-яких – навіть незначних – фінансових операцій сьогодні варто відмовитися: велика ймовірність того, що щось піде не так, і гроші замість прибутку принесуть збитки, що завжди неприємно.

Терези

Ставши свідком боротьби добра зі злом, ви повинні визначитися, на чиєму боці перебуваєте: водночас важливо враховувати, що сили темряви часто прикидаються добрими і світлими, тому пильність не завадить.

Скорпіон

Не варто спілкуватися з незнайомими людьми – наслідки такої розмови можуть виявитися непередбачуваними, тому навіть якщо у вас просто запитають дорогу – треба відповісти, але в дискусії не вступати.

Стрілець

Братися до реалізації важливих професійних проєктів сьогодні не варто – краще витратити час на наведення ладу в навколишньому просторі: це принесе набагато більше користі і вам, і вашому оточенню.

Козоріг

До нових знайомств цього дня необхідно ставитися з великою обережністю – таким чином до вашого найближчого оточення може потрапити людина, яка незабаром стане причиною неприємностей.

Водолій

Особливу обережність цього дня необхідно виявляти щодо людей, які будуть наполегливо і вперто переконувати вас у необхідності вчинити так, як вони вважають за потрібне – не варто йти у них на поводі.

Риби

Навіть якщо вас примушуватимуть до якоїсь обіцянки, намагайтеся її уникнути: ви навіть не підозрюєте, з якими труднощами стикнетеся, намагаючись виконати її, тому виявіть твердість і відмовтеся.

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