Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна не поспішати

Можна починати поступово, не поспішаючи, втілювати в життя плани, які були продумані та намічені попереднього дня.

День також сприятливий для вивчення нового – будь-які знання, включно з іноземними мовами, будуть сьогодні засвоюватися максимально повно, тому варто скористатися моментом, щоб запам'ятати справді важливі дані чи факти. Хороша прикмета дня – прийти на допомогу людині, яка її потребує.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 серпня для Овнів

День, коли не варто навантажувати себе фізично – важка праця позбавить вас сил, які необхідні для розумової роботи, а заразом і життєдіяльності, тому важливо їх зберегти.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 серпня для Тельців

Вирішення важливих питань, навіть якщо вам здаватиметься, що вони вимагають негайного і невідкладного втручання, краще перенести – з вихідного дня на будній.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 серпня для Близнят

Перепади настрою, які заволодіють вами цього дня, зроблять вашу і без того неоднозначну натуру складною подвійно – щоб не посваритися зі своїм оточенням, бажано звести спілкування з ним до мінімуму.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 серпня для Раків

Запорука успіху цього дня – прямолінійний рух до мети, яку ви собі намітили: кидання з боку в бік, і тим більше улюблена вами тактика "крок вперед і два назад", до очікуваного результату не призведуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 серпня для Левів

Цілі особистого характеру в цей день досягаються лише чесним шляхом – обман і підтасовування фактів, можливо, і дадуть змогу досягти свого, та згодом правда все одно вийде назовні.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 серпня для Дів

Поповнити запас позитивної енергії, яка на цю мить, можна, спілкуючись із тими, у кого її завжди в надлишку, – насамперед, маленькими дітьми й улюбленими домашніми тваринами.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 серпня для Терезів

Не найкращий день для реалізації нових проєктів, тому варто згадати, що сьогодні вихідний, і відмовитися від роботи – навіть домашньої – на користь відпочинку, він допоможе відновити сили.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 серпня для Скорпіонів

Сьогодні необхідно діяти відповідно до відомого прислів'я про те, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників: тим, хто хоче свято, доведеться організувати його собі самостійно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 серпня для Стрільців

Важливо пам'ятати про те, що дорогу здолає той, хто йде, тому сьогодні потрібно підготуватися до реалізації перспективного професійного проєкту, який ви зможете розпочати вже завтра.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 серпня для Козорогів

День, коли не можна нікому показувати свій поганий настрій – негативні емоції, випущені назовні, можуть зіграти з такою стриманою і врівноваженою людиною, як ви, злий жарт.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 серпня для Водоліїв

На пропозицію руки і серця, яка можлива сьогодні, бажано відповісти згодою – стосунки, які в цей час зав'язалися, обіцяють бути не лише тривалими, а й щасливими.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 серпня для Риб

Задуми, які спадуть вам на думку цього дня, обіцяють згодом принести солідні дивіденди, тому необхідно обов'язково записати їх, щоб на дозвіллі ретельно обміркувати.

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