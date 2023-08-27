Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба переходити до активних дій

День потужної енергетики, який стане вдалим для тих, хто готовий перейти від роздумів і слів до активних дій.

Будь-який зроблений у цей час вчинок має бути продиктований добрими спонуканнями, інакше доведеться дуже швидко дізнатися, як працює закон бумеранга: зло зруйнує не лише стосунки з людьми, проти яких воно спрямоване, а й життєвий добробут загалом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 серпня для Овнів

Властиві вам милосердя й великодушність принесуть відчутну користь: цілком можливо, що хтось із людей, кому ви зробили добро, захоче вам віддячити – не відмовляйтеся від його подяки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 серпня для Тельців

Не соромтеся виявляти ініціативу: сьогодні вона – найкращий спосіб презентувати перед керівництвом свої здібності, домогтися його схвалення і, як наслідок, прихильності – як моральної, так і матеріальної.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 серпня для Близнят

Показавши справжній масштаб своїх талантів, ви зможете розраховувати як на визнання людей навколо – передусім своїх колег – так і на швидке просування кар'єрними сходами.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 серпня для Раків

Не час виявляти скромність – вона, як відомо, є найкоротшим шляхом до невідомості – рішуче пропонуйте керівництву проєкт, який давно замислили, і наполягайте на своїй правоті.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 серпня для Левів

Цього дня не можна пускати справи на самоплив: щоб досягти успіху, необхідно ретельно розпланувати свій день і не відволікатися на сторонні теми й розмови.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 серпня для Дів

Потужний потік енергії, який зійде на вас цього дня, необхідно спрямувати на справу, яка має всі шанси на успіх – не варто витрачати час і сили на сумнівне заняття.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 серпня для Терезів

Рекомендується вирішувати будь-які фінансові питання – від платежів за комунальні послуги до відкриття банківських рахунків і депозитів, цього дня вони обіцяють бути особливо успішними.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 серпня для Скорпіонів

Піклуючись про інших, не забувайте і про себе: частка здорового егоїзму не буває зайвою в будь-який час, а цього дня – особливо, тому не варто відмовляти собі в маленьких слабкостях.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 серпня для Стрільців

Сьогоднішній день може виявитися надзвичайно важливим для всього наступного вашого життя – саме з нього, з великою ймовірністю, ропочнеться нова – світла смуга.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 серпня для Козорогів

Цього дня можна братися до будь-якої – навіть дуже складної – справи: можливо, на неї доведеться витратити багато часу й сил – як фізичних, так і моральних, зате кінцевий результат того вартуватиме.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 серпня для Водоліїв

День, коли знамениту приказку "ризик – шляхетна справа" можна розуміти буквально: наприклад, куплений сьогодні лотерейний білет із великою часткою ймовірності принесе гарний виграш.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 серпня для Риб

Сьогодні до вас може прийти усвідомлення того, що справа, якою ви займаєтеся, значно нижча за здібності, які дали вам батьки і природа, а вже далі лише вам вирішувати, що робити.

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