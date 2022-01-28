Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку: день душевного спокою та гармонії

Позитивні космічні енергії дня, які панують сьогодні, допоможуть багатьом знайти душевний спокій та гармонію.
Час – зрозуміло, що за можливості – необхідно присвятити спілкуванню із друзями та близькими: таким чином можна покращити настрій і, як наслідок, підвищити працездатність, яка останнім часом залишає бажати кращого. За бажанням вдасться також налагодити – аж до повної ідилії – стосунки із близькою людиною.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 січня для Овнів
Будь-яке починання цього дня виявиться вдалим за визначенням, тому не варто зволікати – потрібно розпочинати реалізацію тих проєктів, які ви тривалий час відкладали до інших часів: схоже, вони прийшли.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 січня для Тельців
Добрим ставленням до вас оточення гріх не скористатися собі на користь – головне, не використовувати чужу доброту на шкоду тим, хто її відчуває, інакше зло віддячить сторицею.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 січня для Близнят
День особливо сприятливий для тих, чия професійна детальність пов'язана із творчістю: їм вдасться створити не просто черговий виріб, а й справжні витвори мистецтва, які принесуть гроші та славу.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 січня для Раків
День, коли не можна нічим зловживати, особливо це стосується шкідливих звичок – навіть одна цигарка, келих шампанського чи шматочок тістечка можуть негативно позначитися на самопочутті, а останнє – ще й на фігурі.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 січня для Левів
Керівництво, перебуваючи у гарному настрої, буде схильне не лише уважно вислухати, а й задовольнити будь-яке ваше розумне прохання – варто скористатися моментом, щоб попросити про підвищення зарплати.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 січня для Дів
День, який плавно переходить від буднього до вихідного, бажано провести якомога ближче до природи, наприклад, у лісі або біля річки – там вам спадуть на думку безліч плідних ідей.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 січня для Терезів
У пошуках відповіді на важливе питання сьогодні необхідно звертатися до інтуїції – лише вона допоможе знайти правильну відповідь, пов'язану зі стосунками з коханою людиною, коли ви самі зайдете у глухий кут.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 січня для Скорпіонів
Про майбутнє вам сьогодні розкажуть знаки, які надсилатиме вам Всесвіт: ті, кому вдасться правильно їх розтлумачити, зможуть скористатися шансом змінити життя на краще.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 січня для Стрільців
Поганому настрою, який може турбувати від самого ранку, необхідно протиставити справи, які завжди приносять задоволення – чому б, наприклад, не поїхати до магазинів та не придбати щось симпатичне.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 січня для Козорогів
Можна стати чарівником для самого себе – втілити в життя мрію, яка довго здавалася вам недосяжною: зараз всі обставини складуться таким чином, що доведеться повірити в дива.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 січня для Водоліїв
У взаєминах із партнером необхідно зробити перезавантаження, результатом якого може стати другий медовий місяць: важливо скористатися ним, щоб вирушити на відпочинок – як за кордон, так і своєю країною.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 січня для Риб
Дозволяється проводити фінансові операції будь-якої складності – від сплати рахунків до відкриття банківських карток та депозитів; вони виявляться вдалими та найближчим часом принесуть вам вагомі дивіденди.
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