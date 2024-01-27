Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли нічого не відбувається просто так

День, коли нічого не відбувається просто так: будь-яка подія є відображенням наших дій та нашого світогляду.

З цієї причини важливо звертати увагу на все, з чим ми сьогодні зіткнемося, пам'ятаючи про те, що дрібниць у такий час бути не може – все має значення. У спілкуванні з іншими людьми потрібно дотримуватися максимальної обережності: великий ризик образити ні в чому не винну перед нами людину.

Овен

У жодному разі не можна відповідати агресією на агресію – у такому разі «пружина» зла – як конкретного, і абстрактного – закрутиться так сильно, що розкрутити її назад можливості не буде.

Телець

Рідкісним даром красномовства, яким нагородять вас сьогодні зірки, потрібно користуватися тільки з благою метою: не можна нікого обдурювати, переконуючи людей у тому, у що ви самі, найімовірніше, не вірите.

Близнята

Ухвалюючи важливе життєве рішення, можна запитати поради у людей, яким ви довіряєте, але підсумкове слово все-таки має бути за вами, тоді і лаври переможця будуть належати тільки вам.

Рак

Знайдіть час для того, щоб проаналізувати ситуацію, що склалася у вашому житті: зробивши з неї правильні висновки, ви згодом зможете повторити — і примножити — досягнення і уникнути помилок.

Лев

Прораховуючи свій шлях до досягнення важливої – як професійної, так і особистої – мети, намагайтеся вибирати ті засоби, за які вам згодом може бути соромно.

Діва

Зважившись на серйозний крок у взаєминах із близькою людиною, не поспішайте – дайте собі і їй ще один шанс: пам'ятайте, що руйнувати легше, ніж творити, а отже, ще раз подумати не зашкодить.

Терези

Підживитись енергією для наступного робочого тижня можна буде на природі – до того ж, чим далі від міста ви поїдете, тим краще: у тиші та спокої за один день ви відпочинете як за тиждень.

Скорпіон

Добро завжди повертається до свого «автора», але те, що ви зробите сьогодні, не змусить довго чекати: закон бумеранга ще ніхто не скасовував, і сьогодні він прилетить практично миттєво.

Стрілець

День сприятливий для домашніх справ, що у вихідний цілком логічно — щоправда, займаючись побутовими турботами, не варто забувати про себе, інакше в квартирі буде лише один недоглянутий об'єкт — і це ви.

Козоріг

Намагайтеся хоча б сьогодні відкласти справи і провести час із близькими людьми – насамперед дітьми та літніми родичами, які особливо потребують вашої уваги.

Водолій

Зайве спілкування вам сьогодні ні до чого, особливо якщо йтиметься про малознайомих людей – взагалі нинішній вихідний краще провести на самоті наодинці зі своїми думками та, можливо, мріями.

Риби

Не варто ухвалювати важливі рішення, що стосуються особистого життя, під впливом емоцій: вони напевно виявляться помилковими, а повернути все назад і виправити вже буде неможливо.

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