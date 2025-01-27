Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку: день світової гармонії та рівноваги

День світової гармонії та рівноваги, які не варто порушувати за жодних умов.

Говорити в цей час потрібно тихо, лайливих слів не вживати, зла нікому не бажати, навіть якщо хтось з оточення об'єктивно цього заслуговує. Також небажано порушувати атмосферу енергетичними коливаннями: небажано нервувати, перейматися, конфліктувати і сваритися, загалом відчувати будь-які негативні емоції.

Овен

Висока ймовірність серйозного просування в кар'єрі чи бізнесі: наприклад, можна здобути посаду своєї мрії або укласти угоду, яку згодом вдасться назвати "контрактом століття".

Телець

Не варто інвестувати кошти в будь-який проєкт, не прорахувавши всі можливі ризики: буде дуже прикро, якщо зрештою замість очікуваного прибутку ви отримаєте несподіваний, а тому прикрий збиток.

Близнята

Не варто потрапляти на очі керівництву без крайньої необхідності: перебуваючи в поганому настрої, воно може зробити цапом-відбувайлом за загальні невдачі того, хто потрапляє під гарячу руку – точніше, вас.

Рак

Намагайтеся не дратуватися через дрібниці і, тим більше, не накидуватися через свій поганий настрій на тих, хто перебуває поруч: не варто ризикувати добрими стосунками через дріб'язковий привід.

Лев

Уважно читати документи, які ви підписуєте, необхідно завжди, але сьогодні – особливо: занадто велика ймовірність того, що в текст закрадеться помилка – чи одрук, – яка перекрутить його зміст.

Діва

Людей, які захочуть "вивести" вас на негативні емоції, буде достатньо, тому перш ніж відреагувати, як вони того очікують, порахуйте до десяти – згодом подякуєте собі за стриманість.

Терези

День, незважаючи на його будній статус, необхідно присвятити догляду за власним домом: прибирання дасть вам можливість позбутися непотрібних речей, що значно покращить не дуже хороший настрій.

Скорпіон

Від негативних емоцій і песимістичних думок, які можуть долати вас сьогодні, відволіче будь-яка розумова робота: "зайнявши голову" пов'язаними з нею думками, ви й не згадаєте про погане.

Стрілець

Найкращий засіб від песимістичних думок, від яких не захищені навіть такі оптимісти як ви, – спілкування з приємними вам людьми – найкраще друзями, особливо тими, з ким ви давно не бачилися.

Козоріг

По слушну пораду необхідно звернутися до людини, яка має солідніший життєвий досвід, ніж ви – наприклад, родича або колеги, який перевершує вас за віком.

Водолій

Конфлікт, який може розгорітися через будь-яку дрібницю – наприклад, через банальне застереження, – здатен на тривалий час зіпсувати стосунки з близькою людиною, тож зважуйте кожне своє слово.

Риби

Почувши пропозицію добре заробити, нічого для цього не зробивши, не поспішайте погоджуватися – спочатку більше дізнайтеся про завдання, яке вам належить вирішити, і лише потім ухвалюйте остаточне рішення.

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