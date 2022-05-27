Гороскоп на 28 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна будувати будинки та садити рослини

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна будувати будинки та садити рослини

День чистої та світлої – сприятливої з усякого погляду – енергетики, яка допомагає добрим справам.

Хороший результат дає будь-яке творення – як наприклад, ремонт або будівництво – і робота на землі: можна займатися садівництвом та городництвом, садити дерева та чагарники. Зрозуміло, що робити це можна і в будь-який інший час, але нинішній у цьому сенсі є особливо вдалим. Також можливим є несподіваний прибуток, для якого необхідно визначити правильне застосування.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 травня для Овнів

Небажано конфліктувати зі своїм оточенням – як із близьким, так і з малознайомим: така сварка може мати довготривалі та неприємні наслідки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 травня для Тельців

День сприятливий для продажу та купівлі нерухомості – як землі, так і квартир чи будинків: як у першому, так і у другому випадку ціна буде максимально вигідною для вас.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 травня для Близнят

Небажано як пліткувати самим, так і підтримувати розмови, в яких співрозмовник когось обмовлятиме або – тим паче – засуджуватиме: тому, про кого йтиметься, обов'язково донесуть цю інформацію.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 травня для Раків

Не дозволяйте собі дратівливість і – особливо – гнів щодо інших людей: негативні емоції спустошать вас, не завдавши ніякої шкоди тим, хто вас образив.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 травня для Левів

Зведіть нанівець будь-які розмови, під час яких вам чимось дорікатимуть або звинувачуватимуть: запропонуйте співрозмовникові перенести їх на інший час, а там, можливо, його претензії випаруються.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 травня для Дів

Сьогодні ні в якому разі не можна ні на кого підвищувати голос і – особливо – нікому говорити грубощі: негативна енергетика, яка таким чином згуститься навколо вас, затьмарить ваш настрій на весь день.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 травня для Терезів

Придбання, які ви вирішите зробити цього дня, необхідно спочатку ретельно обдумати і лише потім відкривати гаманець, інакше згодом доведеться шкодувати про витрачені даремно гроші.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 травня для Скорпіонів

Погані думки, які – наче навмисно – сьогодні вертітимуться в голові, можуть запрограмувати вас на негативний життєвий сценарій, тому необхідно витісняти їх і замінювати добрими.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 травня для Стрільців

Тим, хто давно збирався щось змінити на краще у своєму будинку, кращого часу не знайти: можна розпочинати ремонт, щось лагодити або просто змінювати обстановку – все складеться вдало.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 травня для Козорогів

Бажано абстрагуватися від подій, які сьогодні відбуватимуться безпосередньо з вами або в найближчому оточенні: що менше ви емоційно витрачатиметеся на них, то краще.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 травня для Водоліїв

Небажано спілкуватися з людиною, яка викликає у вас негативні емоції: після розмови з нею ви почуватиметеся втомленими і розбитими, тож навряд чи зможете зробити те, що запланували.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 травня для Риб

День – добре, що на календарі вихідний – зірки рекомендують провести з близькими людьми: сьогодні ви потребуватимете їхньої уваги та підтримки набагато більше, ніж вони вашої.

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