Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли доля може зробити сюрприз

День, коли необхідно бути готовими до будь-яких життєвих "сюрпризів", які можуть чатувати на вас будь-якої миті.

Головний ворог будь-якої людини цього дня – роздратування, під впливом якого можна зробити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати. Щоб такого не трапилося, важливо стримувати свої емоції – вони дуже рідко доводять нас до добра. Та незважаючи на це, необхідно вміти постояти за себе, бо у протилежному разі охочих завдати удару під дих буде достатньо.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 вересня для Овнів

Необхідно максимально уважно поставитися до стану свого здоров'я – воно може підвести найневдалішої миті, тому необхідно дослухатися до його сигналів і одразу ж вживати заходів.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 вересня для Тельців

До поставленої професійної мети необхідно йти поступово, крок за кроком, займаючись виключно тим, що наближає вас до неї, і відмовляючись від другорядних і неважливих справ.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 вересня для Близнят

Важливо звернути увагу на сни нинішньої ночі, навіть якщо вони здадуться вам безладними і плутаними: найімовірніше, вони нестимуть важливу для вас підказку, тож спробуйте не забути про те, що вам наснилося.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 вересня для Раків

Зірки настійливо рекомендують вам вийти із зони комфорту і, відкинувши у бік скромність і тактовність, відповісти ударом на удар – точніше, дати відсіч людині, яка захоче вколоти вас якомога болісніше.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 вересня для Левів

Відволікаючись на порожні розмови, ви втратите левову частку часу, запланованого на роботу: щоб уникнути такого сценарію розвитку подій, бажано скоротити спілкування до мінімуму або і взагалі відмовитися від нього.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 вересня для Дів

Необхідно максимально обережно проводити будь-які фінансові угоди – велика ймовірність неприємних несподіванок: так, гроші, які мали поповнити рахунок мобільного телефону, можуть потрапити до чужих рук.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 вересня для Терезів

Не поспішайте заступатися за тих, кого, як вам здасться, несправедливо образили: велика ймовірність того, що у конфлікті, який почався, вони винні не менше ніж інші його учасники.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 вересня для Скорпіонів

Не варто йти напролом там, де потрібно діяти розумом і хитрістю: якщо ви зможете підлаштуватися під обставини і трохи схитрувати, удача впаде вам до рук як достиглий плід із дерева.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 вересня для Стрільців

Сьогодні вам необхідно опанувати себе і пропускати повз вуха будь-які нападки та претензії з боку людей з вашого оточення: така тактика – найкращий спосіб вибити ґрунт з-під ніг ворогів.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 вересня для Козорогів

Агресивність, якою ви вирізнятиметеся сьогодні, завадить вам працювати – ви просто будете не в змозі зосередитися на професійних питаннях, які необхідно вирішувати, тому необхідно контролювати себе.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 вересня для Водоліїв

Сьогодні небажано ні з ким сперечатися, навіть якщо привід для з'ясування стосунків видаватиметься надзвичайно важливим: замість істини у суперечці народиться конфлікт, з якого не буде виходу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 вересня для Риб

Бажано відмовитися від фізичних навантажень, які замість користі цього дня завдадуть представникам вашого знаку шкоди – надто велика ймовірність травм, розтягнень і вивихів.

Читайте також: