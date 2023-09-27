Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно активно діяти

Головне – не сидіти в очікуванні їх самостійного залагодження, а активно діяти, причому стосується це не лише ділових, а й особистих питань – самі себе вони не врегулюють. Єдина, але дуже важлива умова: що б людина не робила, вона повинна бачити – будь-яка руйнація цього дня карається.

Овен

Можна присвятити день – або хоча б його частину – важливій справі, до якої у вас досі не доходили руки – зайнятися своїм іміджем, його вдосконалення матиме велике значення для кар'єри.

Телець

Агресивних і неадекватних людей сьогодні – втім, як і завжди – краще оминати: закликати їх до порядку вам однаково не вдасться, а ось нажити собі серйозних неприємностей ви можете цілком.

Близнята

Дізнавшись, що хтось розпускає про вас негативні чутки, не сумуйте, а радійте: отже, ви досягли серйозних професійних – і життєвих – успіхів, чим викликали заздрість менш удачливих знайомих.

Рак

Представники вашого знака не люблять авантюр, але сьогодні зірки рекомендують вам ризикнути – так ви зможете легко і швидко отримати бажане, особливо якщо ризик буде максимально розумним.

Лев

Яким би напруженим не був ваш робочий графік, необхідно знайти час для спілкування з друзями чи рідними: з одного боку, ви виконаєте свій обов'язок перед ними, з іншого – отримаєте від них цінну пораду.

Діва

Навіть якщо ви матимете вагомий привід для свята, від алкоголю сьогодні необхідно відмовитися: під його впливом ви можете втратити контроль над собою і, як наслідок, ситуацією, і наробити справ.

Терези

Успішним виявиться вирішення фінансових питань будь-якого масштабу, тому якщо представникам знака необхідно поповнити банківський рахунок або сплатити за комунальні послуги – кращого часу не знайти.

Скорпіон

День сприятливий для подорожей будь-якої спрямованості – як у прямому, так і в переносному сенсі – і тривалості, але особливо успішними виявляться відрядження, протягом яких вдасться вирішити всі завдання.

Стрілець

На те, що всі робочі завдання вирішаться самі собою, розраховувати не доводиться, тому необхідно приготуватися до завзятої та тривалої роботи, але її результат потішить.

Козоріг

Незважаючи на те, що успіх супроводжуватиме вас у всіх сферах життя й діяльності, від ризику варто відмовитися – в такому разі втрати будуть набагато ймовірнішими, ніж прибуток, тому обережність не завадить.

Водолій

Настав час помиритися з людиною, з якою вас розлучила сварка: вона готова вибачитися перед вами, але боїться, що ви не станете її слухати: полегшіть їй завдання – зробіть крок назустріч.

Риби

Тим із вас, хто повірить у себе та свої сили, вдасться взяти будь-які вершини професійного та – особливо! – особистого характеру: сміливо кажіть коханій людині про свої почуття – і ви досягнете бажаного.

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