Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку: день невмотивованої агресії

День, коли світ і люди будуть проявляти агресію одне до одного, найчастіше — невмотивовану.
Головне завдання, яке обов'язково потрібно виконати, — не реагувати на чужі випади і будь-яким способами зберігати душевну рівновагу і спокій. З іншого боку, необхідно стримувати себе, щоб не стати джерелом агресії для тих, хто вас оточує.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 вересня для Овнів
Не дозволяйте собі діяти за принципом "крок вперед і два назад": якщо ви ухвалили рішення, не відступайте від нього в жодному разі, інакше так і будете кидатися з боку в бік.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 вересня для Тельців
Спілкуватися сьогодні можна тільки з тими, хто вам дійсно приємний, а ось людей, що викликають негативні емоції, краще проігнорувати під яким-небудь слушним приводом.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 вересня для Близнят
Велика ймовірність того, що вас захочуть втягнути в авантюру: будьте максимально обережні і не дайте спокусити себе великим прибутком або привабливою посадою — всі пропозиції виявляться оманою.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 вересня для Раків
Взаємне нерозуміння, яке виникне між вами і коханою людиною в цей час, — всього лише віддзеркалення положення зірок, так що переживати з цього приводу не варто.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 вересня для Левів
Найкращий спосіб ні з ким не посваритися — скоротити спілкування до мінімуму, благо, режим карантину цьому сприяє — щодо домашніх, то від них потрібно ізолюватися, пояснивши це важливою роботою.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 вересня для Дів
Цбого дня легко буде зрозуміти сенс давнього прислів'я "Язик мій — ворог мій": сказавши зайве, ви легко наживете собі ворога, тому краще на час дати обітницю мовчання.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 вересня для Терезів
За чужими конфліктами, навіть якщо в них уплутані близькі вам люди, краще спостерігати збоку — втрутившись, ви ризикуєте отримати по повній програмі з двох сторін одночасно.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 вересня для Скорпіонів
Від підписання важливих договорів і укладення серйозних угод краще відмовитися, якщо ж такої можливості немає, уважно прочитайте текст, під яким збираєтеся поставити візу.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 вересня для Стрільців
Не варто спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, і вже тим більше вступати з ними в конфронтацію — енергетичне виснаження найближчим часом гарантовано вам на сто відсотків.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 вересня для Козорогів
Вашим девізом на сьогоднішній день має стати помірність у всьому, починаючи від харчового раціону і закінчуючи емоційністю, з якої ви будете спілкуватися з оточенням.
Водолій (21.01 — 18.02)
Гороскоп на 28 вересня для Водоліїв
Фінансові операції замість прибутку можуть принести збиток, тому цього дня навіть від найпростіших і незначних з них — наприклад, фінансових платежів — краще відмовитися.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 вересня для Риб
Необхідно ретельно стежити за словами: пам'ятайте, що слово — не горобець, тому відіграти спровоковану вашими висловлюваннями негативну ситуацію назад буде неможливо.
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