Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли багато хто буде схильний прибрехати

День, коли багато хто з нас буде схильний до брехні, тому не варто вірити всьому, що нам говоритимуть.
З обережністю треба ставитися і до подій, що відбуваються з нами: оцінити їх об'єктивно буде дуже складно, а в деяких випадках і неможливо. Сили вичерпуватимуться, тому витрачати їх необхідно економно і наполеонівських планів – принаймні на сьогодні – не будувати. Також небажано втручатися в будь-які конфлікти: тим, хто не може тримати емоції під контролем, а язик – за зубами, краще взагалі ні з ким не спілкуватися.
Овен
Небажано робити закупи, навіть якщо йтиметься лише про запаси продуктів на наступний тиждень: найімовірніше, термін їхньої придатності закінчуватиметься, а то й зовсім буде прострочений.
Телець
Вирушаючи на шопінг, будьте максимально обережні з грошима: сьогодні можна не лише витратити значну суму, завдавши втрат своєму бюджету, але і придбати те, що вам зовсім не потрібно.
Близнята
Необхідно відмовитися від будь-яких поїздок, оскільки успішними вони сьогодні не будуть, краще – звісно, за можливості – взагалі не залишати стіни своєї оселі, тим більше, що віддалену роботу ніхто не скасовував.
Рак
Навіть якщо ваш настрій не найкращий, не варто замикатися в собі: спілкування з іншими людьми не лише рлзвеселить вас, але й надасть важливу інформацію до роздумів.
Лев
Щоб поповнити запаси енергії, яка останнім часом почала стрімко вичерпуватися, дозвольте собі трохи розслабитися: наприклад, сходіть на виставку чи до театру – це гарантує вам приємні емоції.
Діва
Зірки не відмовляють вас від фінансового ризику, а навпаки, схвалюють його – можна, наприклад, зробити ставку на тоталізаторі або купити лотерейний білет, головне – не шаленіти і не витратити всі свої заощадження.
Терези
Складаючи професійний план на найближчий час, дослухайтеся до внутрішнього голосу: його підказки можуть здатися фантастичними, але згодом найнеймовірнішим чином збудуться.
Скорпіон
Чим би ви не були зайняті вдень, вечір звільніть для дружньої вечірки: ви чудово проведете час, а отже, зустріч залишить чудові спогади, головне – не зловживати алкоголем.
Стрілець
Необхідно звернути увагу на знаки, які цього дня посилатиме Всесвіт – вони допоможуть зорієнтуватися в бурхливому потоці подій і вибрати єдине правильне рішення.
Козоріг
Сьогодні – втім, як і завжди – вкрай важливо уникати порожніх розмов, з якими до вас чіплятимуться люди навколо: через них ви – з великим для себе жалем – не зможете завершити заплановані справи.
Водолій
День несприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу – навіть незначне придбання в супермаркеті може виявитися невдалим, що викличе жаль про бездарно витрачені гроші.
Риби
Сьогодні не найвдаліший день для спілкування з керівництвом: воно буде негативно налаштоване щодо вас, тому результат такої розмови виявиться прямо протилежний очікуваному.
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