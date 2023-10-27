Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли довіряти не можна навіть собі

День, коли обдурювати можуть не лише інші люди, а й наші власні думки, почуття та відчуття.

Особливо це стосується особистих взаємин: велика ймовірність прийняти симпатію за кохання всього свого життя і навпаки. Результат такої помилки може виявитися вкрай неприємним – від гіркого розчарування до образливого відчуття втраченого шансу. Також небажано ледарювати: незважаючи на вихідний, бажано діяти – хоча б займаючись домашніми клопотами.

Овен

Зірки не рекомендують вам братися за нові справи, навіть якщо йдеться про домашні турботи — на успіх у них розраховувати не доводиться, а ось завершувати ті, що вже перебувають у роботі, можна і потрібно.

Телець

Представникам вашого знака, щоб не посваритися з усіма на світі, сьогодні бажано якнайменше спілкуватися з оточенням, а найкраще було б взагалі провести день на самоті.

Близнята

Випробовуючи протилежні емоції одночасно, ви ризикуєте отримати те, що психологи називають нервовим зривом, тому необхідно максимально стримувати себе від проявів почуттів.

Рак

Необхідно протистояти спокусам, які сьогодні можуть підстерігати вас буквально на кожному кроці, інакше серйозне нишпорення у власних вчинках чекає на вас вже завтра.

Лев

Оскільки ви вважаєте себе особами королівської крові, станьте для оточення – хоча б на сьогодні – взірцем для наслідування у всьому – починаючи зі способу мислення і закінчуючи аристократичним манерами.

Діва

Особливої уваги цього дня вимагатимуть діти та літні родичі: намагайтеся не залишати їх поза увагою – благо, на календарі вихідний, інакше вони можуть на вас образитися.

Терези

Активна діяльність — навіть якщо вона стосується наведення ладу в будинку — успішною сьогодні не буде, тому треба згадати про те, що сьогодні вихідний, і провести час у своє задоволення.

Скорпіон

Щоб поганий настрій, який може накрити представників знака від самого ранку, не зіпсував вам день, знайдіть собі приємне заняття – наприклад, хобі, якому ви вже давно не приділяли часу.

Стрілець

Сімейні конфлікти, можливі цього дня, можуть затягтися на тривалий час, а заразом і зіпсувати стосунки, тому краще поступитися близькій людині, ніж сваритися з нею через дрібниці.

Козоріг

У спілкуванні з незнайомцями сьогодні — втім, як і завжди — необхідно бути обережними: велика ймовірність напасти на шахрая, який, скориставшись вашою довірливістю, вирішить вас обдурити.

Водолій

Негативні емоції – такі як злість чи лють – цього дня характеризуватимуть вас не найкращим чином, означаючи, що ви сповзаєте на бік зла, але ще не пізно вжити заходів.

Риби

Небажано поспішати з ухваленням важливого рішення, особливо якщо воно стосується фінансів: щоб не припуститися помилки, краще серйозних кроків у цьому напрямі цього дня не робити.

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