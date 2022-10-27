Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна ледарювати

День, коли за будь-яких умов і в будь-якій ситуації категорично забороняється не діяти і ледарювати.

Навіть тим, хто є передовиком капіталістичної праці, який виконав і перевиконав усі професійні плани, необхідно знайти собі заняття, яке принесе не лише користь, а й задоволення. Важливо також зберігати спокій та оптимізм, а також мислити позитивно, тоді наступний місячний місяць мине під знаком успіху.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 жовтня для Овнів

Агресії, яка буде особливо сильною у першій половині тижня, не вдасться уникнути навіть у власній родині – єдиний спосіб звести її нанівець – не реагувати на випади недоброзичливців.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 жовтня для Тельців

Не варто ображати людей, які вас оточують, – як близьких вам, так і не дуже: конфліктна ситуація, яка виникне в результаті, буде важко піддаватися вирішенню та затягнеться надовго.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 жовтня для Близнят

Зверніть увагу на сон, який насниться вам цієї ночі: він розповість вам багато цікавого про близьку до вас людину — найімовірніше, вона зовсім не така, якою намагається вам здаватися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 жовтня для Раків

Велика ймовірність емоційного вибуху, який спровокують пережиті останнім часом вибухи та стреси: упоратися зі своєю надто нервовою реакцією буде хоч і складно, але можна й потрібно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 жовтня для Левів

Не варто приймати близько до серця критичні зауваження, які ви можете почути сьогодні від когось із людей, що вас оточують: вони – відображення їхніх власних проблем, а не ваших.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 жовтня для Дів

Від сумних думок, які можуть зіпсувати вам настрій, можна позбутися, зайнявшись своєю улюбленою справою – прибиранням: переберіть речі у шафах, непотрібне віддайте на благодійність.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 жовтня для Терезів

День несприятливий для домашнього клопоту: все падатиме з рук і, в результаті, безлад буде ще більшим, ніж до прибирання, тому краще зосередитися на роботі – вона обіцяє бути успішною.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 жовтня для Скорпіонів

Як би ви не були зайняті роботою, знайдіть час для того, щоб приділити собі час: подбайте як про свою зовнішність, так і про душевний комфорт: проведіть час на самоті, послухайте хорошу музику.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 жовтня для Стрільців

Будь-яка справа, за яку ви сьогодні візьметеся, буквально приречена на успіх, тому варто вибирати найамбіційніший проєкт – інакше ви пропустите рідкісний шанс досягти мети, якої давно прагнете.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 жовтня для Козорогів

З рідними людьми сьогодні краще не спілкуватися, придумавши для цього пристойний привід, інакше звичайна розмова перетвориться на конфлікт, з якого практично неможливо буде знайти вихід.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 жовтня для Водоліїв

Засинаючи, поставте своїй підсвідомості запитання, на яке ви давно – але марно! — шукаєте відповідь: ви обов'язково побачите підказку уві сні — головне, вранці не забути, яке "кіно" вам показали вночі.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 жовтня для Риб

Якщо вам необхідно становитиме професійний план на найближче майбутнє, найкращого часу не знайти: сьогодні вам вдасться безпомилково намітити найважливіші його пункти.

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