Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: день конфліктів

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку: день конфліктів

День небезпечний конфліктами у взаєминах між людьми.

Астрологи вважають, що саме в цей час ми найчастіше схильні брехати, зраджувати коханих і тих, хто нам близький і дорогий. Можливо, знаючи про це заздалегідь, можна буде стримати свої інстинкти, і непоправних наслідків — у вигляді розриву міцного і щасливого зв'язку — вдасться уникнути

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 жовтня для Овнів

Не варто лікувати поганий настрій, який буде супроводжувати вам протягом усього дня, шопінгом — ризикуєте накупити масу дорогих і абсолютно непотрібних вам речей, які треба буде складати назад.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 жовтня для Тельців

Вольовим зусиллям намагайтеся тримати під контролем свої слова, інакше можете наговорити оточенню масу неприємних речей. Каяття, яке швидко наздожене вас, змусить шукати примирення з ними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 жовтня для Близнят

Не варто відповідати злом на зло тим, хто буде провокувати вас на відповідні дії. Краще ігноруйте їх, і тоді "отрута", спрямована на вас, обернеться проти них самих.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 жовтня для Раків

Не варто ображати близьких людей, навіть якщо вам здасться, що їх в цей день вирізняє рідкісна тупість — швидше за все, ви сьогодні теж не здаєтеся їм мудрагелями, так що потрібно бути терплячими одне до одного.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 жовтня для Львів

Бійтеся неконтрольованих емоцій — під їхнім впливом ви можете наламати величезна кількість "дров", які згодом доведеться довго і наполегливо розгрібати, а це не найприємніше заняття.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 жовтня для Дів

Будьте обережні з людьми, які пообіцяють рідкісну можливість за незначну ціну придбати більш ніж цінну річ — швидше за все, це шахраї, від "послуг" яких потрібно відмовитися.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 жовтня для Терезів

Новий знайомий, який — з великою часткою ймовірності — з'явиться у вашому оточенні в цей час, буде претендувати на важливу роль у вашій кар'єрі, а потім, можливо, і в особистому житті.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 жовтня для Скорпіонів

Не варто піддаватися спокусі закінчити важливий проєкт за кілька днів, тим більше що до його завершення залишилося зовсім небагато — почекайте, і ви отримаєте зовсім інший — приголомшливий — результат.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 жовтня для Стрільців

Люди будуть тягнутися до вас, прагнучи поділитися своїми планами або переживаннями, нікого не відштовхуйте — вислухайте, поспівчувайте, дайте пораду і отримаєте вагомий "плюсик" в карму.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 жовтня для Козорогів

Рішення серйозних питань — підписання ділових контрактів і фінансових договорів — необхідно перенести на інший день, сьогодні велика ймовірність серйозної помилки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 жовтня для Водоліїв

Визначившись з планами на найближчий час, продумайте, як ви будете їх виконувати — необхідно врахувати всі, навіть найнезначніші, деталі, інакше вони можуть стати прикрою перешкодою на шляху.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 жовтня для Риб

Навіть якщо ви отримали дві вищі освіти і маєте не тільки підтверджувальний цей факт дипломи, а й відповідні знання, скористайтеся можливістю навчитися чогось нового.

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