Гороскоп на 29-30 жовтня для всіх знаків зодіаку: дні реалізації серйозних проєктів

24-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, сприятливий для реалізації серйозних проєктів.
24-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, сприятливий для реалізації серйозних проєктів.
Щоправда, робити це можна за однієї умови: якщо ви весь попередній час працювали над підготовкою, в іншому разі розраховувати на успіх не доведеться. Взаємини між людьми будуть доброзичливими, так що сварок і конфліктів можна не побоюватися.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Овнів
Перш ніж почати розробляти нові проєкти, доведіть до ладу старі, інакше вони не дадуть вам зосередитися на поточній роботі — ви весь час будете змушені до них повертатися.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Тельців
Схоже, стосунки з другою половинкою починають заходити в глухий кут — щоб остаточно їх туди не загнати, щиро поговоріть з коханою людиною — це дозволить знизити градус напруженості.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Близнят
Можна починати ремонт у квартирі або ставати до будівництва нового будинку — вам вдасться відкрити в собі талант виконроба і досить швидко впоратися з усіма господарськими клопотами.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Раків
Відповідь на важливе для вас запитання можна буде отримати уві сні, головне, запам'ятати все, що ви побачите і почуєте, перебуваючи у владі сновидінь, а потім ці фактори проаналізувати.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Левів
Варто відмовитися від прояву властивої вам зарозумілості — оточенню можуть не сподобатися ваш норов царственої особи, і воно влаштує вам серйозний бойкот.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Дів
Рідкісний день, коли зірки не тільки не відмовляють вас від ризику, а й радять зважитися на сміливий вчинок, щоправда, з умовою, що ви вдумливо і ретельно прорахувати всі його наслідки.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Терезів
Не варто розпорошувати свої сили на безліч дрібних справ — краще зосередитися на одній, але великій і серйозній, так ви швидше зможете відзвітувати перед начальством про виконану роботу.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Скорпіонів
Не варто втручатися в чуже життя, даючи поради, про які вас не просять, в іншому разі ризикуєте отримати гнівну — і цілком заслужену — відповідь з використанням ідіоматичних висловів.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Стрільців
Не найкращий день для нових починань — натомість рекомендується навести лад у справах і документах і скласти докладний план занять хоча б на найближчі кілька тижнів.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Козорогів
Займаючись роботою, в якій нестачі у вас сьогодні не буде, не забувайте про своїх домашніх: останнім часом ви — з різних причин — віддалилися одне від одного.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Водоліїв
Сон, який приснився цієї ночі, можна вважати віщим: ретельно проаналізуйте його "сюжет", звертаючи особливу увагу на деталі — саме в них полягає суть підсвідомої підказки.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29-30 жовтня для Риб
Не поспішайте дотримуватися порад, яке буде охоче давати вам оточення. Спочатку дослухайтеся до думки своєї інтуїції і тільки потім — з урахуванням її "рекомендацій — починайте діяти.
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