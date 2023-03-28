Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли над людьми панують сили зла

День, коли сили зла панують над людьми – навіть найсильнішими та найупевненішими в собі – безроздільно.

Щоб не стати їхньою жертвою, необхідно дотримуватися максимальної обережності у всьому – від вирішення робочих питань до спілкування з сусідами, не кажучи вже про перехід вулиці в недозволеному місці. Особливо важливо берегтися від травм; сварки та скандали теж не підуть на користь – вийти з них без втрат у цей час не вдасться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 березня для Овнів

Настрій цього дня можуть зіпсувати погані передчуття: не варто звертати на них уваги: вони є не більш ніж негативним впливом Місяця, тож до реальності не мають жодного стосунку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 березня для Тельців

Емоційні сплески, які будуть сьогодні вірогідними як ніколи, можуть серйозно розхитати вашу нервову систему, тому намагайтеся стримувати гру нервів – до добра це вас не доведе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 березня для Близнят

Чим більше хорошого ви бачитимете в подіях, що відбуваються з вами цього дня, тим позитивнішими вони виявляться насправді, тож можна – і потрібно! – практикувати позитивне мислення.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 березня для Раків

День несприятливий для активної діяльності, тому рекомендується провести його в тиші та спокої, зайнявшись чимось і приємним, і корисним – наприклад, своїм хобі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 березня для Левів

Зауваження, які зроблять вам ваші близькі, здадуться чіпляннями, але насправді матимуть підстави, тому не варто їх ігнорувати – вони можуть бути для вас корисними.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 березня для Дів

Не варто реагувати на неадекватну поведінку людей навколо: навіть якщо комусь із них вдасться всерйоз зачепити вас, вдайте, що не почули або навіть не помітили – залишитеся у виграші.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 березня для Терезів

Ваш дипломатичний талант і бажання примирити навіть найнезговірливіших опонентів можуть зробити вам погану послугу: сьогодні в чужі конфлікти краще не встрявати – виявиться собі дорожчим.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 березня для Скорпіонів

Зірки радять присвятити сьогоднішній день вирішенню професійних питань – причому що щільнішим буде ваш робочий графік, то менше шансів зіпсувати настрій собі або іншим.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 березня для Стрільців

Головним ворогом для вас сьогодні стануть лінощі, які можна – і треба! – подолати найнесподіванішим способом: спробуйте розгніватися на себе – це стане чудовою мотивацією для успішної роботи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 березня для Козорогів

Негативні думки призведуть так само до неприємних наслідків: проте чим більше ви сподіватиметеся на хороше, тим приємнішими виявляться події, що відбуваються з вами.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 березня для Водоліїв

Необхідно утриматися від сварок і конфліктів, особливо з близькими, навіть якщо вам здаватиметься, що без них не минеться: проблему ви таким чином не вирішите, а стосунки зіпсуєте всерйоз і надовго.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 березня для Риб

Важливо відмовитися від спілкування з людьми, які викликають негативні емоції: реакція на розмови з ними може виявитися навіть серйознішою, ніж зазвичай, тож краще не навантажувати свою нервову систему.

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