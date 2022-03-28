Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід приділити увагу родичам

Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід приділити увагу родичам

День перемоги духовного над матеріальним, коли треба відмовитися від думок про фізичний бік життя і подумати про душу.

Енергію, нестачі в якій ніхто не відчуватиме, необхідно витрачати розумно – на вирішення питань першочергової важливості, все інше може зачекати. Необхідно приділити увагу родичам, особливо літнім: зараз вони потребують вашої уваги та участі набагато більше, ніж раніше.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 березня для Овнів

Не варто робити різких рухів як у роботі, так і стосовно фінансів: час нових проєктів та оформлення важливих документів поки не настав, тому ці дії краще відкласти.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 березня для Тельців

Проаналізувавши ситуацію, в якій ви опинилися останнім часом, і зробивши з неї важливі висновки, ви зможете зрозуміти, яке у вас життєве призначення і в який бік рухатися далі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 березня для Близнят

Бажання працювати, не покладаючи рук, гідне схвалення, але саме сьогодні воно не на часі: принаймні, не слід хапатися за кілька справ одразу – вам навряд чи вдасться довести до переможного кінця хоча б одну.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 березня для Раків

День, коли – хоч би якими були життєві обставини – треба думати лише про прекрасне: можливо, це вам не одразу вдасться, але необхідно докласти зусиль – умиротворений стан духу стане для вас нагородою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 березня для Левів

Знайдуться люди, які забажають вивести вас із рівноваги, щоб підживитися вашою енергією, яка вивільниться внаслідок цього – не давайте їм такої можливості, ретельно обходьте будь-які "гострі кути".

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 березня для Дів

День сприятливий для того, щоб планувати своє майбутнє – як на найближчу, так і на далеку перспективу, водночас рекомендується мріяти – можуть здійснитися навіть найсміливіші фантазії.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 березня для Терезів

Події нинішнього дня безпосередньо залежатимуть від того, на що ви себе налаштуєте, тому необхідно згадати про користь позитивного мислення, яке ще ніхто не скасовував, і застосувати його.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 березня для Скорпіонів

Небажано давати волю почуттям, навіть якщо емоції будуть вирувати і вириватися назовні: виявивши стриманість, ви не дасте недоброзичливцям приводу звинувачувати вас у різкості та нетерпимості.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 березня для Стрільців

Зірки наполегливо радять вам звертати увагу на знаки, які сьогодні може посилати Всесвіт: можливо, ви отримаєте відповідь на важливе запитання, яке останнім часом постійно собі ставите.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 березня для Козорогів

День, коли категорично не рекомендується хвилюватися, навіть якщо вам здаватиметься, що обставини підштовхують вас до цього: вже завтра ви зрозумієте, що приводу для втрати нервових клітин у вас не було.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 березня для Водоліїв

Неоціненну пораду, якої ви дуже потребуєте в цей час, можна буде отримати від людини похилого віку – як родича, так і просто доброго знайомого: у нього є необхідний для цього досвід.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 березня для Риб

День сприятливий для того, щоб розпочати підготовку до втілення важливого проєкту, який ви давно замислили, але з якоїсь причини досі не наважувалися розпочати його реалізацію.

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