Гороскоп на 29 березня для всіх знаків Зодіаку / © Credits

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Через те, що всі ми до цього часу – до фіналу місячного циклу – виснажені та ослаблені, зло цілком може здобути перемогу спочатку в нашій душі, а потім і в нашому житті – небажано цього допускати. Уникнути зіткнення з негативом можна буде залишившись вдома та скоротивши водночас спілкування до мінімуму – у вихідний день це можна собі дозволити.

Овен

Спілкування з незнайомими людьми – завжди лотерея: можна знайти вірного друга на все життя, а можна знайти на свою голову ворога, який може – як зараз, так і згодом – завдати вам маси неприємностей.

Телець

Занепад сил, який ви можете відчути від ранку, добре «лікується» відпочинком: відмовившись від активних дій, ви вже завтра почуватиметеся свіжими, бадьорими і – що дуже важливо – життєрадісними.

Реклама

Близнята

Відповідати злом на зло небажано у будь-який час, але цього дня – особливо: логічний у таких випадках бумеранг може дати про себе знати набагато швидше, ніж можна було б того очікувати.

Рак

Претензії, які висловить цього дня оточення, в більшості випадків не заслуговують на увагу, але до тих, які виходитимуть від близьких та коханих людей, а також друзів, все-таки варто дослухатися.

Лев

Найкращий спосіб вийти переможцем із конфлікту – виступити в ролі дипломата, який примирює ворожі сторони: авторитету, необхідного для такої – миротворчої – місії, вам вистачить з лишком.

Діва

Сьогодні вам важливо дотримуватись максимальної обережності у всьому, але насамперед – у стосунках з дорогими вам людьми: будь-яке необережне слово може надовго зруйнувати наявну між вами гармонію.

Терези

Незважаючи на те, що з фінансами у вас зараз все гаразд, не варто безладно ставитися до своїх заощаджень — краще виявити розумну ощадливість і відмовитися від придбання речей, які вам не потрібні.

Скорпіон

День – у вихідний це зробити неважко – рекомендується провести на самоті, яка подарує вам спокій: спілкування з оточенням викликатиме у вас дратівливість та невдоволення.

Стрілець

Протистояти чужій агресії, маючи такий як у вас — запальний, а часом і норовливий — характер, досить важко, але можливо, особливо якщо взяти себе в руки і пропускати неприємні зауваження повз вуха.

Козоріг

Хоч би як складалася сьогодні життєва ситуація, необхідно відмовитися від рішучих дій і – особливо! – різких слів: вони не лише не допоможуть, а й зашкодять, зіпсувавши стосунки з рідними чи друзями.

Водолій

Спілкуючись із малознайомими людьми, необхідно тримати дистанцію: вони можуть неправильно зрозуміти ваше з ними зближення і дозволити собі зайві слова та дії, від чого ви навряд чи будете у захваті.

Риби

Подолати ймовірний сьогодні поганий настрій допоможе спілкування з близькою, рідною людиною: тому, хто давно і добре вас знає, простіше буде зрозуміти причину вашої хандри і знайти спосіб її позбутися.

Читайте також: