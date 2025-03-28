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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
903
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку: день гульби темних сил

Найнебезпечніший у всьому місячному календарі день, який характерний гульбою темних сил та їх негативним впливом на нас.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 29 березня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 29 березня для всіх знаків Зодіаку / © Credits

Через те, що всі ми до цього часу – до фіналу місячного циклу – виснажені та ослаблені, зло цілком може здобути перемогу спочатку в нашій душі, а потім і в нашому житті – небажано цього допускати. Уникнути зіткнення з негативом можна буде залишившись вдома та скоротивши водночас спілкування до мінімуму – у вихідний день це можна собі дозволити.

Овен

Спілкування з незнайомими людьми – завжди лотерея: можна знайти вірного друга на все життя, а можна знайти на свою голову ворога, який може – як зараз, так і згодом – завдати вам маси неприємностей.

Телець

Занепад сил, який ви можете відчути від ранку, добре «лікується» відпочинком: відмовившись від активних дій, ви вже завтра почуватиметеся свіжими, бадьорими і – що дуже важливо – життєрадісними.

Близнята

Відповідати злом на зло небажано у будь-який час, але цього дня – особливо: логічний у таких випадках бумеранг може дати про себе знати набагато швидше, ніж можна було б того очікувати.

Рак

Претензії, які висловить цього дня оточення, в більшості випадків не заслуговують на увагу, але до тих, які виходитимуть від близьких та коханих людей, а також друзів, все-таки варто дослухатися.

Лев

Найкращий спосіб вийти переможцем із конфлікту – виступити в ролі дипломата, який примирює ворожі сторони: авторитету, необхідного для такої – миротворчої – місії, вам вистачить з лишком.

Діва

Сьогодні вам важливо дотримуватись максимальної обережності у всьому, але насамперед – у стосунках з дорогими вам людьми: будь-яке необережне слово може надовго зруйнувати наявну між вами гармонію.

Терези

Незважаючи на те, що з фінансами у вас зараз все гаразд, не варто безладно ставитися до своїх заощаджень — краще виявити розумну ощадливість і відмовитися від придбання речей, які вам не потрібні.

Скорпіон

День – у вихідний це зробити неважко – рекомендується провести на самоті, яка подарує вам спокій: спілкування з оточенням викликатиме у вас дратівливість та невдоволення.

Стрілець

Протистояти чужій агресії, маючи такий як у вас — запальний, а часом і норовливий — характер, досить важко, але можливо, особливо якщо взяти себе в руки і пропускати неприємні зауваження повз вуха.

Козоріг

Хоч би як складалася сьогодні життєва ситуація, необхідно відмовитися від рішучих дій і – особливо! – різких слів: вони не лише не допоможуть, а й зашкодять, зіпсувавши стосунки з рідними чи друзями.

Водолій

Спілкуючись із малознайомими людьми, необхідно тримати дистанцію: вони можуть неправильно зрозуміти ваше з ними зближення і дозволити собі зайві слова та дії, від чого ви навряд чи будете у захваті.

Риби

Подолати ймовірний сьогодні поганий настрій допоможе спілкування з близькою, рідною людиною: тому, хто давно і добре вас знає, простіше буде зрозуміти причину вашої хандри і знайти спосіб її позбутися.

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