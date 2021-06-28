Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще ні з ким не спілкуватися

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще ні з ким не спілкуватися

День негативної енергетики, коли дуже легко зрадити самого себе, піддатися спокусі, потрапити під чужий вплив.

З огляду на негативний вплив, який люди справляють одне на одного, краще ні з ким не спілкуватися і — зрозуміло, за можливості — провести день на самоті. Якщо ні перше, ні друге неможливо, потрібно якомога менше спілкуватися, обмежуючись короткими реченнями. Можна відпочивати на природі — вона подарує сили, які зараз закінчуються.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 29 червня для Овнів

Від душевних переживань, які будуть долати вас в цей час, врятує фізична робота: в квартирі можна затіяти генеральне прибирання, на дачі — попрацювати в саду, і від поганого настрою не залишиться і сліду.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 29 червня для Тельців

Поради інших людей, навіть якщо вони будуть здаватися більш ніж переконливими, варто пропускати повз вуха — вони принесуть користь тільки тим, хто їх висловить, вам же треба жити своїм розумом.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 29 червня для Близнят

Надто довіряючи думці інших людей, ви можете потрапити під їхній — не завжди сумлінний — вплив, про що згодом доведеться пошкодувати, але виправити що-небудь вже можливість не випаде.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 29 червня для Раків

Не найкращий день для зустрічей з друзями і сімейних посиденьок — щось обов'язково піде не так, і замість приємного спілкування ви отримаєте нудне — а, можливо, і конфліктне — проведення часу.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 29 червня для Левів

Генеральне прибирання в будинку — миття підлоги і вікон, видалення пилу з гладких і м'яких поверхонь, наведення ладу в шафах — дозволить поліпшити його енергетичний фон, змінивши його з негативного на позитивний.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 29 червня для Дів

Не варто не тільки здійснювати будь-які фінансові операції, але і просто брати в руки гроші — це може стати поганою прикметою і незабаром призвести до значного погіршення матеріального становища.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 29 червня для Терезів

Не варто доводити людям свою правоту, навіть якщо ви абсолютно в ній впевнені: сьогодні ваше сприйняття навколишнього світу може бути спотворено, тому краще не наполягати на своїх доводах.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 29 червня для Скорпіонів

Сьогодні не варто нікому нічого обіцяти: стримати слово з різних причин, швидше за все, не вдасться, а репутація людини, якій не можна довіряти, закріпиться за вами надовго.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 29 червня для Стрільців

Від зустрічей — як ділових, так і особистих — сьогодні краще відмовитися: запланованих домовленостей досягти все одно не вдасться, а ось посваритися через дурниці можна буде легко.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 29 червня для Козорогів

Нові знайомства в цей день замість приємних взаємин можуть нести в собі небезпеку, тому необхідно згадати застереження Михайла Булгакова і не розмовляти з невідомими.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 29 червня для Водоліїв

Цього дня дуже важливо позбутися негативних спогадів, особливо якщо вони пов'язані із предметами, що є в будинку: речі, сувеніри або книжки, на які важко дивитися, краще комусь подарувати або викинути.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 29 червня для Риб

Сімейні урочистості — якщо, звичайно, ви не хочете, щоб вони закінчилися грандіозним скандалом — краще перенести на інший день, сьогодні ж потрібно обмежитися спілкуванням телефоном.

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