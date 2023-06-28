Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто ухвалювати рішення на емоціях

День, коли – втім, як і будь-коли – не варто ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій.

Вони спотворять сприйняття дійсності, а отже, зроблять ймовірною помилку, яку згодом доведеться виправляти, а це забере і час, і сили, які можна витратити на більш продуктивну справу. Варто звернути увагу на непорозуміння з коханою людиною – можливо, саме сьогодні є шанс відверто поговорити та виправити становище.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 червня для Овнів

Не відмовляйте близькій людині в щирій озмові: найімовірніше, вона втрапила в непросту життєву ситуацію і їй потрібна ваша порада – вам до снаги зробити так, щоб вона була правильною.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 червня для Тельців

Не варто одягати на себе маску, щоб здатися своєму оточенню кращими, ніж ви є насправді: однаково обманути в цьому сенсі нікого не вдасться, а вигляд у вас буде дуже безглуздий.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 червня для Близнят

Благодійність вітається завжди, але сьогодні – особливо, тому незважаючи на те, що представники вашого знака завжди думають виключно про власні інтереси, подбайте про інших.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 червня для Раків

Вирушаючи на шопінг, намагайтеся не смітити грішми: купуйте лише те, що вам дійсно необхідне, і проходьте повз речі, без яких можете обійтися – згодом скажете "дякую" самим собі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 червня для Левів

Будь-які справи – як професійні, так і побутові – не дадуть миттєвого, негайного результату, та це не означає, що від них необхідно відмовитися – просто треба трохи потерпіти.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 червня для Дів

Будь-які добрі справи, зроблені вами сьогодні, обов'язково повернуться сторицею, тому не шкодуйте благодійності щодо тих, хто її потребуватиме і проситиме вас про допомогу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 червня для Терезів

Схоже, ви усвідомили свої помилки – як професійної, так і особистої якості, але сьогодні бажано подумати про те, як їх виправити – лише зробивши це, можна буде активно рухатися вперед.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 червня для Скорпіонів

День бажано використовувати для очищення на всіх рівнях, але насамперед на фізичному: бажано відвідати SPA-салон, а якщо це неможливо, влаштувати його вдома – втому як рукою зніме.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 червня для Стрільців

Не варто переживати все, що вас засмучує, наодинці: намагайтеся виговоритися, поспілкувавшись із людиною, якій ви беззастережно довіряєте – вам одразу стане легше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 червня для Козорогів

Зірки настійно рекомендують вам сьогодні – і завжди – більше рухатися, особливо якщо у вас сидяча робота: на роботу та з роботи пройдіться пішки, а в обідню перерву прогуляйтеся парком.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 червня для Водоліїв

Не варто звертати уваги на чутки, які – звісно, з найкращих спонукань – передасть вам хтось із людей у вашому оточенні, краще подумати про те, навіщо вони це роблять.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 червня для Риб

Сьогодні не найкращий час для догляду за собою: візит до салону краси – навіть якщо він був запланований заздалегідь – краще відкласти, оскільки його результат замість радості може принести прикрість.

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