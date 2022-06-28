Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно заощаджувати енергію

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно заощаджувати енергію

День, коли цілюща енергія наближається до нуля, тож витрачати її потрібно вкрай обачно й ощадливо.

Треба віддати перевагу роздумам, складанню планів на майбутнє і навіть мріям над активними діями – бажання, загадані сьогодні, отримають усі шанси на втілення в життя. Щоправда, перебуваючи на хвилі ейфорії, легко можна втратити пильність і стати жертвою брехунів та шахраїв – всіх разом. Особливо обережно потрібно поводитися з грішми – дуже висока ймовірність втрати коштів.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 червня для Овнів

Професійна невдача, з якою сьогодні можуть стикнутися представники вашого знаку, не означає, що вам не варто займатися цією справою, просто потрібно обрати іншу тактику.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 червня для Тельців

Не намагайтеся сьогодні встигнути скрізь, поєднуючи професійні справи з побутовими клопотами – треба обрати один, легший напрямок, і діяти відповідно до нього.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 червня для Близнят

Токсичні люди сьогодні наполегливо добиватимуться вашої уваги, сподіваючись підживитися вашою енергією – спробуйте не дати їм такої можливості, зведіть спілкування до мінімуму.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 червня для Раків

Не соромтеся своїх емоцій: загнані всередину, вони можуть стати причиною поганого – аж до депресії – настрою та навіть фізичних нездужань, тож краще їх не стримувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 червня для Левів

Не найкращий день для занять професійною діяльністю – все сьогодні падатиме у вас із рук, тому краще відволіктися від роботи і – якщо вдасться – трохи перепочити.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 червня для Дів

Час сприятливий для змін на краще – щоправда, для цього доведеться розлучитися з тим, що обтяжує ваш рух життєвим шляхом – набридлими речами, поганими звичками, стосунками, які себе вичерпали.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 червня для Терезів

Сьогодні зірки не рекомендують вам виявляти впертість, хоч би чого вона стосувалася: зіткнувшись з якою-небудь суперечністю, погодьтеся — або хоча б вдайте, що погоджуєтеся — з іншою точкою зору.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 червня для Скорпіонів

Оскільки в цей день людина може привернути до себе будь-які події – як погані, так і хороші – культивуйте позитивне мислення: шукайте хороше у будь-якій дрібниці – це сприятливо позначиться на вас.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 червня для Стрільців

Представники вашого знаку люблять наповнювати своє життя різноманітними запаморочливими подіями, але сьогодні потрібно – хоча б на якийсь час – відступити від цього правила і провести день у тиші та спокої.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 червня для Козорогів

Складаючи плани на найближчий місячний цикл, не соромтеся: що більшого вам схочеться досягти, то більшого ви зможете отримати в результаті, отже, просіть максимально.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 червня для Водоліїв

Звертайте увагу на знаки, які цього дня надсилатиме вам Всесвіт, і особливо на сни, визначені підсвідомістю: таким чином ви можете отримати відповідь на запитання, яке давно вас цікавить.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 червня для риб

Незважаючи на будній день, спробуйте вибратися на природу: там вас наздоженуть спокій і умиротворення, завдяки яким ви зможете відпочити і відновити сили, необхідні для життя та роботи.

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