Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: день неприємних відкриттів щодо близьких людей

Вважається, що в такий час відбувається велика кількість зрад – до того ж не лише на фізичному, а й на моральному рівні. Якщо таке станеться, не варто поспішати з висновками та діями, здійсненими задля помсти – спочатку потрібно у всьому розібратися, і тільки потім вирішувати, що і як робити. Також варто побоюватися негативних емоцій, які сьогодні можуть вирізняти навіть найспокійніших і врівноважених людей – піддавшись їхньому впливу, згодом доведеться пошкодувати про різкі слова та агресивні вчинки.

Овен

Мета, яку ви перед собою поставили, сьогодні може здатися вам нецікавою, та, до того ж, ще й важкою, тому ви будете готові від неї відмовитися — не варто робити того, про що доведеться пошкодувати.

Телець

Ділові переговори, призначені цього дня, успіху не принесуть – досягти домовленості з партнерами не вдасться, тому їх потрібно перенести на інший день, а цьогорічний – присвятити відпочинку.

Близнята

Між вами та близькими вам людьми – особливо це стосується родичів – може пробігти чорна кішка, тому потрібно “урізати” спілкування з ними, а ще краще – взагалі від нього відмовитись.

Рак

Навіть якщо хтось із оточення зуміє серйозно зачепити вас за живе, утримайтеся від різкої відповіді: ви практично одразу ж пошкодуєте про сказане, але повернути слова, що вилетіли, буде неможливо.

Лев

Від спілкування з неприємними вам людьми бажано відмовитися: нічого, крім негативних емоцій, воно вам не принесе – досягти хоч якоїсь домовленості не вдасться, тож не варто й намагатися.

Діва

Спілкуючись з людьми, які дратують вас завжди, а сьогодні – особливо, намагайтеся тримати у вузді емоції: зірвавшись, ви поставите себе в незручне становище, що не найкращим чином позначиться на авторитеті.

Терези

День, коли потрібно побоюватися власних злих думок: вони дуже швидко можуть матеріалізуватися, завдавши самим представником знака набагато більшої шкоди, ніж тим, проти кого вони будуть спрямовані.

Скорпіон

Особисте життя інших людей сьогодні має бути для вас табу: навіть якщо ви краще знаєте, як їм вчинити в тій чи тій ситуації, не поспішайте давати поради і тим більше наполягати на них – навряд чи вони йому зрадіють.

Стрілець

Умови для досягнення успіху цього дня, навіть якщо йдеться про побутові турботи — дисципліна та організованість: вони дозволять вам встигнути все зробити швидше, ніж зазвичай і звільнити вечір п'ятниці для відпочинку.

Козоріг

День може принести приємні – і довгоочікувані – зміни в особистому житті: велика ймовірність як освідчення в коханні, так і отримання пропозиції руки та серця, на яке потрібно відповідати згодою.

Водолій

Незважаючи на вихідний, на представників вашого знака чекає професійний успіх, який дозволить досягти важливої мети, проте вже завтра може як слід відпочити.

Риби

Людина з минулого, яка зненацька з'явиться у вашому житті, принесе вам не лише приємні спогади, а й можливість відновити стосунки, які досі вважалися завершеними.

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