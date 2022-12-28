Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку: день позитивної та продуктивної енергії

Позитивної — і продуктивної — енергії цього дня буде достатньо, але це не означає, що її можна витрачати бездумно — праворуч і ліворуч.

Проєкти для реалізації необхідно обирати ретельно, у такому разі результатами сьогоднішньої професійної діяльності можна буде пишатися – у прямому значенні цього слова. До того ж необхідно розраховувати свої сили так, щоб завершити справи можна було за день, максимум – за два. Наближаються новорічні свята, а їх – незважаючи на нинішню, непросту ситуацію – навряд чи комусь захочеться провести за роботою.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 грудня для Овнів

Намагайтеся протягом усього дня перебувати в хорошому – оптимістичному – стані духу. Навіть людині, яка примудрилася вас образити, треба побажати добра – зірки впевнені: результат вас дуже здивує.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 грудня для Тельців

Оскільки люди, що оточують вас, сьогодні налаштовані максимально доброзичливо, всі справи – як професійної, так і господарської властивості – вирішуватимуться легко і швидко.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 грудня для Близнята

Обережності сьогодні бажано дотримуватись у всьому, але особливо ретельно необхідно контролювати свої слова – будь-яке необережне висловлювання може зіграти проти представників вашого знака.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 грудня для Раків

Сьогодні може бути багато охочих дати вам цінну пораду, але дослухатися треба тільки до тих, кому ви дійсно довіряєте, слова інших потрібно ввічливо пропустити повз вуха.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 грудня для Левів

День, незважаючи на близькість святкових днів, ідеально підходить для мозкового штурму, необхідного в роботі над новим проєктом: вдасться досягти приголомшливих результатів, які стануть у пригоді нового року.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 грудня для Дів

Будь-який вчинок, який ви зробите сьогодні, незабаром повернеться до вас сторицею, тому важливо, щоб хороших справ у цей час було якнайбільше, а поганих – якнайменше, а то й зовсім не було.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

Представникам вашого знака важливо пам'ятати, що робота – не вовк, у ліс не втече, а ось кохана людина може втомитися від постійного очікування та образитися – не варто давати їй підстави для цього.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 грудня для Скорпіонів

Зранку бажано скласти докладний план професійних дій, якого бажано дотримуватися неухильно, не відволікаючись водночас на малозначущі справи і заняття.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 грудня для Стрільців

Якщо на сьогодні буде запланована професійна нарада, у ній необхідно взяти найживішу участь – день ідеально підходить для того, щоб розповісти про свої ідеї начальству – їх гідно оцінять.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 грудня для Козорогів

Будь-які питання сьогодні вдасться вирішити не дією — навіть дуже активною, а словом: поговоривши з людиною, від якої залежить важливе рішення, ви досягнете набагато більше, ніж біганина і суєта.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 грудня для Водоліїв

Думки сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – мають бути винятково позитивними, тоді й події, що сталися в цей час, виявляться відповідними – добрими – і навпаки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 грудня для Риб

Небажано використати красномовство, яке відпустять вам сьогодні зірки, з недоброю метою: свого ви, звичайно, досягнете, але, найімовірніше, згодом самі про це пошкодуєте.

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