Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку: день, що має енергію спокою і умиротворення

День, що має енергію спокою та умиротворення, який потрібно провести відповідно – без суєти та поспіху.

Протягом доби небажано не лише сваритися, конфліктувати та скандалити, а й просто підвищувати голос – зірки рекомендують провести його у тиші. Образи, завдані цього дня, ще довго порушуватимуть рівновагу у взаєминах між кривдниками та скривдженими. Висновок: якщо немає впевненості в тому, що вдасться утихомирити емоції, краще ні з ким тісно спілкуватися.

Овен

Запас енергії, який цього дня вичерпуватиметься, можна буде поповнити, поспілкувавшись із дітьми чи старшими родичами, у другому разі ви отримаєте ще й цінну пораду, засновану на життєвому досвіді.

Телець

Сприятливий день для домашнього клопоту – особливо вдалим буде генеральне прибирання, а от від ремонту – як серйозного, так і косметичного – краще відмовитися, для нього час ще не настав.

Близнята

Не варто не лише погано говорити про оточення, а й допускати погані думки та побажання щодо нього – бумеранг, який ніхто не скасовував, дуже швидко прилетить назад.

Рак

Стикаючись з агресивно налаштованими людьми, варто проявити максимальну стриманість, а ще краще і зовсім проігнорувати їхні випади, зберігши таким чином своє здоров'я.

Лев

Вітаються будь-які справи, якщо вони спрямовані на добро: благодійна допомога, надана в цей час, не тільки принесе реальну користь, а й незабаром повернеться сторицею.

Діва

Напруженість, яка — з великою ймовірністю — виникне цього дня, можна — і потрібно! — знімати будь-якими доступними засобами, але найкращий результат дасть спілкування з природою — наприклад, прогулянка в парку.

Терези

Необхідно стримувати емоції, хоч би як вони намагалися виплеснутися через край: у стані збудження легко можна зробити те, про що згодом доведеться пошкодувати.

Скорпіон

Найкращі ліки від зневіри, яка може нахлинути в цей час, — заняття улюбленою справою: якщо хобі поки немає, саме час його знайти — благо, способів виявити свій креатив, цілком достатньо.

Стрілець

Роздратування, без якого сьогодні ніяк не вдасться обійтися, необхідно направити в мирне русло — наприклад, на домашні клопоти, в яких перед святом нестачі у вас точно не буде.

Козоріг

Не варто спілкуватися з людиною, яка свідомо викликає у вас роздратування: життя не таке довге, щоб дозволити собі витрачати його на такі неприємні речі – особливо в передсвяткові дні.

Водолій

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій: особливо вдалими в цей час виявляться закупи — від великих до незначних, втім, напередодні таких свят, як правило, не буває.

Риби

Підтримувати настрій на високому рівні допоможе спілкування з друзями чи близькими людьми – головне, вибрати тих, хто точно не почне дорікати чи ображати, решту краще сьогодні проігнорувати.

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