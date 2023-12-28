Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку: день тихої радості

Місячні енергії нинішнього дня налаштовують на свята і веселощі, що в наш час для багатьох може виявитися недоречним.

Однак важливо пам'ятати, що необов'язково йдеться про бурхливий вияв емоцій – тиха радість теж цілком відповідає настроям дня. Головне – не впадати у відчай, паніку чи тугу, увійшовши в резонанс із вібраціями місячної доби, що негативно позначиться на нашому житті.

Овен

Від фізичного – передусім спортивного – навантаження представникам вашого знака необхідно відмовитися: висока ймовірність травмуватися, що напередодні свята цілковито неприпустимо.

Телець

Поганий настрій необхідно "лікувати" або за допомогою мистецтва – чудовий час для того, щоб сходити до театру, – або займаючись своїм хобі – чому б власноруч не зробити новорічні подарунки.

Близнята

Важливо – звісно, за можливості – тримати під контролем ситуацію нинішнього дня – як у професійному, так і в життєвому значенні, інакше вона може завести вас зовсім не в той бік.

Рак

Напередодні Нового року переходити на новий – здоровий – режим харчування, мабуть, не найкраща ідея, але подумати про розумні обмеження у харчуванні не лише можна, а й потрібно.

Лев

Щоб не отримати харчове отруєння, звертайте увагу на термін придатності товарів, придбаних до святкового столу – недобросовісні торговельні мережі в такий час викидають у продаж протерміновану продукцію.

Діва

Підготовка до свята, звісно ж, справа важлива, але й про відпочинок забувати не можна: намагайтеся знайти час не лише для прибирання і приготування їжі, але і для прогулянок на свіжому повітрі та навіть просто бездіяльності.

Терези

Не женіться за дороговартісними речами, купуючи подарунки до Нового року – найімовірніше, вони виявляться неякісними і прослужать недовго, що напередодні свята буде особливо образливим.

Скорпіон

Купуючи подарунки для близьких людей, не забудьте про себе – нехай невелике, але приємне придбання підніме настрій, який останнім часом – з різних причин – не найкращий.

Стрілець

Перепади настрою, які будуть властиві вам сьогодні, не найкращим чином відобразяться на взаєминах із людьми навколо: намагайтеся тримати емоції під контролем або обмежте спілкування.

Козоріг

Представникам вашого знака не варто недооцінювати перешкоди, які можуть виникати на шляху до поставленої мети, але й переоцінювати їх теж небажано – треба спокійно та планомірно працювати.

Водолій

Зірки застерігають від безтурботності, яку часто виявляють представники знака: так, не варто ходити в темний час доби безлюдними вулицями і носити із собою великі суми грошей.

Риби

Небажано нарікати на долю: зараз вона робить для вас усе, що їй до снаги, але зіткнувшись з вашою невдячністю, цілком може й відвернутися – ось тоді ви можете отримати реальний привід для скарг.

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