Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку: день занепаду сил та апатії

Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку: день занепаду сил та апатії

День, коли занепад сил, апатію та депресію більшою чи меншою мірою відчують усі без винятку.

Не варто боротися з відсутністю ентузіазму, змушуючи себе працювати через силу, користі від цього однаково не буде. Якщо над головою – і на душі – не висить дедлайн, має сенс дати собі відпочити: погуляти у сквері або на березі водойми, почитати і навіть помріяти на втіху.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 грудня для Овнів

Небажано спілкуватися з неприємними людьми — негативні емоції, які ви в результаті отримаєте, можуть негативно позначитися не лише на моральному, а й на фізичному стані.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 грудня для Тельців

Не варто нав'язувати своє товариство людям, які його не цінують: спілкування з ними все одно не складеться, так що не варто гаяти час і сили – краще витратити їх на вдячніше заняття.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 грудня для Близнят

Хороший день для того, щоб посилити позитивну енергетику свого дому: для цього потрібно не тільки зробити передсвяткове прибирання, а й викинути мотлох, хоч би яким потрібним він здавався.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 грудня для Раків

Реалізацію нових проєктів необхідно відкласти до початку січня, однаково на сьогоднішній енергетиці ви їх не потягнете, тому краще зайнятися рутинними обов'язками, що завершують річний план.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 грудня для Левів

День сприятливий для підготовки до свят: можна – і треба – наводити лад на робочому столі та в шафах, робити прибирання у будинку. Чим ретельніше ви все приберете, тим краще розпочнеться новий рік.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 грудня для Дів

Ухвалюючи важливі життєві рішення, не звертайте уваги на доводи розуму: хоч би яким переконливим він здавався, його аргументи будуть надто практичними та розважливими, а ось інтуїція знайде правильний шлях.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

Робота сьогодні ладнатися не буде, час, що звільнився, необхідно витратити на наведення ладу в документах – як реальних, так і віртуальних – комп'ютерних – папках.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 грудня для Скорпіонів

Нелагода, що намітилася у стосунках з коханою людиною, не тільки її провина — необхідно згадати про те, що і ви багато в чому перед нею винні, і спробувати, поки ще не пізно, виправити ситуацію.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 грудня для Стрільців

Необхідно довести до ладу справи, які давно відлежуються в довгій скрині — не варто тягнути з ними далі і переносити — як "хвости" — у новий рік, це погана прикмета.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 грудня для Козорогів

Небажано, демонструючи повну відсутність почуття такту, втручатися в чуже життя – бажано згадати про снування свого, і все стане на свої місця.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 грудня для Водоліїв

День категорично не підходить для професійної діяльності – на роботі все йтиме криво і навскіс, зате хобі – особливо пов'язане з прийдешніми святами – захопить і принесе задоволення.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 грудня для Риб

Сварка двох близьких людей — не привід для того, щоб приймати чийсь бік: обидва вам однаково дорогі, а зробивши вибір на користь одного, ви ризикуєте надовго посваритися з іншим.

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