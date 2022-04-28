Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку: один із найкращих днів місячного циклу

Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку: один із найкращих днів місячного циклу

Один із найчистіших і найсвітліших днів місячного циклу, який найкраще підходить для робіт на землі.

Це можуть бути як сезонні роботи на полі, городі, присадибній ділянці та навіть балконі, так і будівництво або відновлення зруйнованого житла. Якщо розпочати ці роботи саме сьогодні, все складеться швидко і закінчиться набагато раніше запланованого терміну.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 квітня для Овнів

Від вашої поведінки сьогодні залежатиме багато чого – перш за все, стосунки з близькими людьми: не варто реагувати на їхні вчинки, навіть якщо вам здаватиметься, що вони хочуть вас образити.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 квітня для Тельців

Опануйте себе – не дозволяйте ризикованих натяків і двозначних жартів на адресу людей у вашому оточенні, інакше стосунки з ними будуть зіпсовані всерйоз і надовго.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 квітня для Близнят

Не варто ні з ким конфліктувати, навіть якщо привід для сварки здаватиметься вам вагомим: зіпсувати стосунки з людьми ви зможете легко, а над тим, щоб їх відновити, доведеться попрацювати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 квітня для Раків

Перш ніж щось сказати чи зробити, добре подумайте: одним порухом ви зможете зіпсувати репутацію тактичної людини, на яку «працювали» роками» – як би згодом не пошкодувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 квітня для Левів

День, сприятливий для спілкування з близькими людьми: останнім часом ви – з різних причин – приділяли їм занадто мало уваги, що піддало ризику сімейне благополуччя, потрібно виправляти ситуацію.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 квітня для Дів

Спілкування з іншими людьми – як знайомими, так і сторонніми – потрібно вести, не підвищуючи голосу, інакше ви досягнете результату, прямо протилежного тому, на який розраховували спочатку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 квітня для Терезів

Будь-які дії, особливо якщо вони так чи інакше пов'язані з фінансами, необхідно ретельно обмірковувати: принцип «сім разів відміряй, один раз відріж» спрацює на всі сто відсотків.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 квітня для Скорпіонів

День сприятливий для будь-яких – навіть не найпростіших – переговорів: вам вдасться умовити партнерів пристати на ваші умови, навіть якщо спочатку вони не мали наміру цього робити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 квітня для Стрільців

Саме час розпочати ремонт, необхідність якого вам довело життя: він не стане стихійним лихом, як ви того очікуєте – навпаки, все пройде легко і майже непомітно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 квітня для Козорогів

Найголовніше для вас сьогодні – контролювати емоції, які битимуть ключем: якщо вони вирвуться на волю, ви можете потрапити в незручну ситуацію, про що згодом пошкодуєте.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 квітня для Водоліїв

Бажано – якщо, звичайно, матимете таку можливість – максимально скоротити спілкування з неприємними вам людьми: воно зробить неабиякий пролом у вашій енергетичній аурі.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 квітня для Риб

Необхідно всіма можливими способами підтримувати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку: не варто нервувати і думати про погане – позитивне мислення ще ніхто не скасовував.

Читайте також: