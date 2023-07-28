Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли минуле повернеться в наше життя

День, коли минуле вторгається в наше життя не просто так: його мета – змусити нас виправити помилки.

Оскільки в цьому разі йдеться про вихідний день, неважко припустити, що стосуватимуться вони особистого життя – стосунків із рідними й дорогими нам людьми. Чим би ми не почали займатися в цей час, зупинятися – і тим більше переривати роботу – не варто, тоді, найімовірніше, її вже не вдасться закінчити, і вона непокоїтиме нас своєю незавершеністю.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 липня для Овнів

День, коли – звісно, на думку зірок – розумна частка егоїзму представникам вашого знака не завадить: вихідний – чудовий час для того, щоб ненадовго забути про інших і подбати про себе.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 липня для Тельців

Події з минулого, про які нагадає вам сьогоднішній день, допоможуть вирішити одне важливе питання: ви з подивом пригадаєте, що одного разу вже опинялися у схожій ситуації, і знайдете вихід із нинішньої.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 липня для Близнят

День сприятливий для того, щоб провести максимум часу зі своєю родиною: в запалі роботи ви часто обділяєте їх увагою, якої вони дуже потребують, то чому б сьогодні не виправити ситуацію.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 липня для Раків

Вільний від домашньої роботи – чи відпочинку – час бажано присвятити роздумам про те, що з професійного боку ви робите правильно, а в чому – помиляєтеся: висновки допоможуть вам досягти успіху.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 липня для Левів

Не можна занепадати духом, навіть якщо здаватиметься, що все в житті йде шкереберть: намагайтеся знайти позитивний момент і зосередьтеся на ньому – так вам, можливо, вдасться переламати перебіг подій.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 липня для Дів

Не варто ігнорувати нездужання, навіть якщо воно здасться вам не вартим уваги: звернувшись до лікаря, ви зможете діагностувати захворювання на ранній його стадії і досить швидко його позбутися.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 липня для Терезів

Спілкуючись із друзями, намагайтеся не пригадувати їм колишні образи: по-перше, це навряд чи позитивно позначиться на ваших стосунках, а по-друге, вашої провини у тих сварках не менше, тож варто запитати і в себе.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 липня для Скорпіонів

Потужну позитивну енергію, приплив якої ви відчуєте цього дня, необхідно спрямувати на допомогу тим, хто її потребує – причому це стосується як близьких, так і зовсім незнайомих людей.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 липня для Стрільців

До нових справ, навіть якщо вони стосуються лише господарсько-побутової сфери, сьогодні краще не братися – успіху в них очікувати не доводиться, тому треба доробити розпочате, а ще краще – відпочити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 липня для Козорогів

Припустившись помилок, важливо зробити з них правильні висновки: лише такий – продуктивний – підхід дозволить вирішити проблему, інакше доведеться "наступати на граблі" знову і знову.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 липня для Водоліїв

Будь-яке питання сьогодні – навіть якщо воно стосується клопотів по дому – бажано вирішувати з креативної точки зору, тоді справа піде швидше, а настрій буде позитивним, що своєю чергою збільшить працездатність.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 липня для Риб

Небажано покладати великі надії на цей день – зробити все заплановане однаково не вдасться, тому є сенс присвятити день улюбленій справі – наприклад, почитати чи подивитися гарне кіно.

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