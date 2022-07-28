Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна ставити запитання оточенню

День сприятливий для складання планів на майбутнє та отримання нових – необхідних для життя й роботи – знань.

Сьогодні можна ставити навколишнім будь-які – зрозуміло, максимально тактовні – запитання, вони дадуть на них правдиві відповіді та корисні поради. Найнеприємніша риса характеру, яка може дати про себе знати, – жадібність, її необхідно "гасити" в собі усіма можливими способами.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 липня для Овнів

На роботі бажано зосередитися на розпочатих раніше, але наразі незавершених з якоїсь причини справах, братися до реалізації нових не варто – вони не вдаватимуться.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 липня для Тельців

Романтичні побачення та зустрічі з друзями рекомендується перенести на інший день – відсутність порозуміння може стати причиною не лише дрібних сварок, а й серйозних суперечок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 липня для Близнюків

Яким би поганим не був настрій, у жодному разі не можна зривати його на навколишніх людях – ні сторонніх, що випадково потрапили під гарячу руку, ні тим більше рідних, беззахисних перед вашою агресією.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 липня для Раків

Від будь-яких розрахунків, навіть якщо йдеться лише про планування сімейного бюджету на наступний тиждень, цього дня краще відмовитися – велика ймовірність невеликої, але прикрої помилки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 липня для Левів

День сприятливий для того, щоб подбати про свій зовнішній вигляд: особливо це стосується тих, чий імідж останнім часом, м'яко кажучи, застарів – чому б не відвідати стиліста та перукаря?

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 липня для Дів

Не варто нехтувати пропозицією додатково попрацювати і, як наслідок, заробити: вона виявиться тією, про які зазвичай кажуть, що від них не можна відмовитися – і буде дуже вигідною.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 липня для Терезів

Небажано ділитися з оточенням своїми планами – як професійними, так і особистими: зурочення ще ніхто не скасовував, тож не варто дивуватися, якщо задумане не здійсниться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 липня для Скорпіонів

Бажано максимально обмежити спілкування з оточенням – особливо друзями та близькими: навіть найбезневинніша тема, яка буде порушена в розмові, може негативно позначитися на стосунках із ними.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 липня для Стрільців

Хапатися то за одне, то за інше – не найкраща тактика вирішення професійних питань: необхідно від самого ранку скласти докладний план і суворо його дотримуватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 липня для Козорогів

Необхідно утриматися від ризикованих жартів і двозначних натяків на адресу близьких: вони можуть неправильно їх зрозуміти, що, своєю чергою, стане причиною тривалого і серйозного конфлікту.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 липня для Водоліїв

Енергію, відпущену вам сьогодні згори, необхідно витрачати обачно – лише на вирішення тих питань, які дійсно важливі для вас, все інше може зачекати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 липня для Риб

Потрібно – незважаючи на жодні зовнішні обставини – зберігати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку: варто слухати не порожні розмови людей навколо, а улюблену музику.

Читайте також: