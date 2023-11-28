Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

День, коли категорично не рекомендується сумувати – такий погляд на світ не найкращим чином відображається на ситуації, що склалася.

Вищі сили, які супроводжують людину протягом усього життя, можуть образитися і показати, як буває, коли вони припиняють піклуватися про неї. Зрозуміло, що в наш час зовнішніх приводів для свята мало, в такому разі треба пошукати його всередині – в душі воно, напевно, знайдеться. Сьогодні також можна освідчуватися і робити пропозицію – як перше, так і друге буде сприйняте з радістю й готовністю.

Овен

Розпочинати роботу над важливим проєктом потрібно, склавши докладний план дій – інакше можна буде заплутатися у зроблених ходах і не досягти поставленої професійної мети.

Телець

Настрій, який від самого ранку буде не найкращим, необхідно покращувати штучно – усмішка, "приклеєна" на обличчя, змінить на краще внутрішній стан, головне – спробувати.

Близнята

Не варто дослухатися до порад, які ви сьогодні зможете почути від людей у своєму оточенні: вони навряд чи зможуть оцінити ситуацію максимально об'єктивно, а отже, підштовхнуть вас не в той бік.

Рак

Будь-які методи, спрямовані на корекцію фігури, починаючи з розвантажувального дня і закінчуючи лікувальним голодуванням, розпочаті сьогодні, виявляться максимально ефективними – не варто з ними зволікати.

Лев

Вдалими обіцяють бути будь-які справи професійної якості, але особливо успішно пройдуть переговори з партнерами: вдасться досягти навіть тих домовленостей, які ще вчора здавалися неможливими.

Діва

До вирішення будь-яких питань – навіть суто технічного характеру – сьогодні необхідно підходити з креативної точки зору: лише так можна буде досягти успіху у всіх справах, до яких ви сьогодні візьметеся.

Терези

Перш ніж розпочати реалізацію нового проєкту, необхідно добре зважити свої сили: чи вистачить їх на тривалу дистанцію, інакше бажано вибрати скромнішу мету.

Скорпіон

Велика ймовірність емоційних гойдалок – від різкого знака мінус до не менш різкого знака плюс: щоб це не виснажило вашу нервову систему, намагайтеся утримати себе у стані моральної рівноваги.

Стрілець

Використовуйте будь-яку можливість покращити поганий настрій: чому б вам, наприклад, не вирушити на шопінг: новорічні іграшки та аксесуари створять позитивне емоційне тло.

Козоріг

Настав час втілювати в життя мрію, яку ви плекаєте вже доволі тривалий час, щоправда, для цього доведеться посилено попрацювати – задарма нічого отримати не вдасться.

Водолій

У стосунках із коханою людиною може настати перезавантаження і, як наслідок, другий медовий місяць: важливо скористатися ним, щоб спрямувати спільне життя у щасливе русло.

Риби

День сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності – від поповнення мобільного телефону до відкриття банківських рахунків і депозитів: усі вони будуть успішними та швидко принесуть прибуток.

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